Hôtel Como Parrot Cay

À 1h30 de vol de Miami, un paradis blanc et turquoise baptisé COMO Parrot Cay est devenu la retraite préférée du tout-Hollywood. Posée sur un archipel d’îlots de sable faisant partie des Îles Turques-et-Caïques, Parrot Cay est l’une des principales îles privées des Caraïbes du nord, à laquelle il n’est possible d’accéder que par bateau.

Ce luxuriant joyau s’étend sur plus de 400 hectares de terres vierges et de zones humides, ainsi que sur deux longues plages de sable fin de plus d’un kilomètre et demi chacune. À l’image de son staff international, l’hôtel joue avec les influences du monde entier, prend le meilleur de chaque culture et mêle le tout avec une grâce insolente : si le bâtiment principal est d’allure coloniale, les villas, en teck patiné et ouvertes sur les extérieurs, évoquent plus volontiers l’architecture balinaise.

Chacune des 58 chambres et villas au design chic et épuré fait donc référence à une architecture coloniale simple et raffinée. L’armature en bois des lits à baldaquin recouverts de draps italiens, laisse glisser la brise marine dans ses longues étoffes blanches. Les toits en terre cuite, les salles de bains en mosaïque et les meubles vernis inspirés par l’Indonésie, mettent en valeur les sols en bois blanchi, la pierre polie, le lin blanc et les douches spacieuses.

Aux chambres s’ajoutent des maisons de plage et des villas avec piscines privées, un spa primé et une gastronomie de qualité. Pour une escapade encore plus exclusive, sept des 12 domaines privés sont disponibles à la location, avec une partie résidence (« COMO Private Estate ») proposant des villas somptueuses, face aux eaux turquoises.

Quel que soit leur choix d’hébergement, les clients trouveront la palette reposante et raffinée de leur chambre qui se reflète à l’extérieur, où quatre couleurs seulement dominent : le bois clair, la pierre pâle, la verdure et les bleus de la mer et du ciel. Une piscine à débordement semble se déverser dans cet incroyable paysage on ne peut plus paisible. À ce titre, le Resort a d’ailleurs fait le choix de bannir les jets-ski et autres loisirs motorisés des environs de l’île.

Charmeur et discret, cet hôtel 5* est en parfait accord avec la mélodie sensible et envoutante des îles Turques & Caïques. Il s’agit également d’une destination de choix pour un mariage ou une lune de miel… le Resort se spécialise dans les célébrations intimes sur la plage, et propose un organisateur personnel pour guider les futurs mariés en ce jour si spécial.

Pour en savoir plus : www.comohotels.com/parrotcay

Texte : Jessica LEBRAT – Photos : © COMO Parrot Cay