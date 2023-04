Fermentez pour décupler les pouvoirs des aliments

Le processus de lacto-fermentation offre de nombreux bienfaits non seulement en augmentant la saveur et en prolongeant la durée de conservation des aliments, mais aussi pour la santé. En effet, la fermentation augmente la qualité nutritionnelle en fournissant des vitamines, améliore l’assimilation des nutriments, est une excellente source de probiotiques ce qui contribue à une bonne santé de la flore intestinale et soutient le système immunitaire. Les légumes ou les laitages commencent leur aventure en étant déjà bon pour la santé, mais à la suite de la fermentation, ils en ressortent infiniment plus puissants, on peut même dire des superaliments ! C’est là aussi la magie de la fermentation. Ce qui en fait des superaliments, ce sont tous les nutriments et antioxydants créés, multipliés et devenus hautement assimilables. Leur nouvelle richesse nutritionnelle et les bienfaits physiologiques associés en font des aliments dits « fonctionnels ».

Certains aliments fermentés sont des sources exceptionnelles de nutriments essentiels, tels que la vitamine K2 que procure le nattõ, ces graines de soja fermentés consommés quotidiennement par les japonais, la vitamine K2 est un incontournable dans la liste des solutions naturelles pour des os solides, pour lutter contre l’ostéoporose, les maladies cardiaques et l’athérosclérose. Un autre exemple est celui de la vitamine C et les isoflavones, respectivement du chou et du soja, qui triplent au cours de leur fermentation.

Enfin, la fermentation inhibe les substances antinutritionnelles, ou potentiellement néfastes, telles que des toxines fongiques, les cyanures du manioc ou, encore l’acide phytique des légumineuses (pois) ou des céréales qui limite l’assimilation du calcium, du magnésium et du zinc. Les aliments fermentés produisent également beaucoup de vitamines B.