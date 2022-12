Égèn, ou tann sa ki pasé bò maten ? Yo pété on bomb laéropò Raizet !

É oui sé sa an ka li si jounal-la.

Aujourd’hui sous mon chapeau tôle il y avait mes trois E. Laissez-moi vous les présenter. Commençons par Égèn, que l’on surnommait “Politik”. C’est celui qui est assis derrière son journal.

Lui, sans surprise, son surnom indiquait, qu’il aimait parler de la politique. Vous pouviez lui demander toute sorte d’information à ce sujet, locale, internationale et même dans La Caraïbes il était capable de vous répondre. Malheureusement comme on disait chez nous : ” i té ka monté an koko vit ! “

Ou paka kompwan ayen ! Es ou sav pou ki bitin yo fè sa ? Poséw la kestyon é vinn vwè mwen apré. Jèn gason ay li jounal à ispo aw si ou pani ayen pou di !

Je vous l’avais dit, Égèn était un nerveux.

Il s’était adressé à Ernès dit “Transistò”. Il était un féru de sport.

Football, cyclisme, haltérophilie, et surtout courses hippiques ; il ne pensait et ne parlait que de sport. Son surnom venait du fait que parfois il venait avec un petit transistor sur lequel il écoutait les matchs en direct entre la Rèd star et L’étoile de l’Ouest, ou tout autre évènement sportif. Combien de fois ses “woulo” ont fait vibrer ma vieille ossature de bois.

Il fallait voir ça ! À chaque action, il bondissait de son siège.

Tout le monde rigolait à gorge déployée dans le salon, lorsqu’il encourageait les cyclistes à sa façon, transistor à la main en disant : “Apiyé, apiyé, apiyé” !

Mon préféré, le voilà devant ma grande porte de bois. C’était Édwa. Lui, il venait tous les 2 jours, pour tailler sa moustache et les petites repousses sur son afro. Il était toujours bien zayé : pantalon patte d’éléphant, chemise ouverte, et sa belle chaîne en or. On savait qu’il arrivait au bruit particulier de sa grena.

Édwa était surnommé “Ti-kok” car il était fier, jeune, et beau. Il aimait parler des sorties à grena qu’il organisait avec ses amis, et surtout des bals où il dansait toute la nuit.

Dès que je le voyais j’avais l’impression de rajeunir. Chuttt pa di ayen !

Tout ceci étant dit et étant fait, si vous voulez d’une belle coupe, passez me voir, je suis Man Bèlom.