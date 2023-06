Yes, she Can

Des morceaux de métal qui se complètent et forment un ensemble pictural, de multiples touches de couleurs, des effets de brillance… Les créations de Can B sont faites pour attirer l’œil mais aussi capter l’attention. « Lorsque l’on s’approche de la surface, on se rend compte de ce qui la compose, des fragments de ces déchets qu’en temps ordinaire on ne veut pas ou plus voir ! » L’art de faire du beau avec du laid, c’est le tour de force d’une artiste qui traque les canettes (« cans » en anglais ; le B fait référence à son prénom, Béatrice) pour en faire le support d’une véritable prise de conscience.

Avec son mari Michel, ce ne sont pas moins de 110 000 canettes (de soda, de bière, de boisson énergisante…) en 10 ans qu’elle a collectées lors de ses sorties dans notre belle île ou rapportées dans ses valises à l’occasion de ses voyages. Au lieu de joncher les plages et les paysages, elles se voient offrir une seconde vie, artistique. Œuvres originales ou détournements de tableaux connus comme la Blue Marilyn d’Andy Warhol ou le Jardin des Délices de Jérôme Bosch incitent le spectateur à reconstituer une vue d’ensemble suivant l’angle de vue qu’il va adopter. « Le secret : je crée au préalable une matrice sur ordinateur à partir d’une photo qui comporte un maximum de pixels, et ce sont ces derniers qui m’indiqueront des emplacements à combler par des bouts de canette, que je cisaille et que j’agrafe sur des panneaux issus eux aussi de la récupération. »