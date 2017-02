Trois astuces pour un salon de rêve

mycs, concepteur de meubles modulables et personnalisables, à configurer facilement et rapidement en ligne, fait appel à des designers/architectes d’intérieur et designers produits expérimentés pour développer ses modèles et pouvoir fournir à ses clients des conseils avisés et à la pointe de la tendance. Découvrez ainsi les astuces de mycs pour concevoir son salon de rêve !

1. Oser la couleur !

N’hésitez pas à choisir un meuble qui se démarque par sa forme ou sa couleur. Pour apporter de la luminosité à votre pièce, vous pouvez ajouter des éléments de couleur jaune à une enfilade bleue, par exemple. Ces couleurs vives sauront attirer l’attention de vos invités mais aussi apporter l’ambiance relaxante recherchée, à votre intérieur.

2. Combiner le style à l’utilité !

Une tasse de thé, un bouquet de fleurs, des friandises, un bon roman… une table basse peut avoir plusieurs vies. Vous manquez de place dans votre salon ? Pourquoi ne pas disposer plusieurs tables basses dans votre salon, plutôt qu’une seule ? Vous avez même le choix parmi des plateaux de différentes formes et de différentes dimensions.

3. Laisser place à des éléments de décoration dans ses bibliothèques !

Créez une atmosphère apaisante en aménageant des espaces vides dans vos bibliothèques ou en cachant vos affaires dans les tiroirs ou derrière les portes. Vous pouvez aussi utiliser les livres comme éléments de décoration en mettant en avant leurs couvertures.

© mycs