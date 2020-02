{Exposition} Mas Kontré – Du 8 au 28 février 2020

Une recherche esthétique présentée par CREOLE LOUNGE…

L’Association a pour objectif le développement d’activités culturelles notamment par l’organisation d’évènements novateurs et audacieux dans le paysage Guadeloupéen. Elle permet la valorisation de la diversité des disciplines et des expressions culturelles sur l’île et favorise la coopération, la coordination et les échanges culturels entre la Guadeloupe et les artistes internationaux.

Une exposition inédite

Mas Kontré interroge la singularité du Mas a po traditionnel pour en faire une proposition artistique inédite qui prend la forme d’une mise en scène d’installations participatives en passant par la stimulation des sens, en particulier celui de l’odorat qui complète et alimente notre imaginaire.

Des ateliers artistiques autour de l’exposition

Le croisement des techniques plastiques, enrichi par la singularité de chaque artiste permet d’explorer des expressions artistiques multiples. Par petits groupes de 10 à 14, participants, le public est invité à expérimenter la pratique artistique des plasticiens ayant pour finalité la création d’oeuvres collectives.

RENDEZ-VOUS AU PAVILLON DE LA VILLE DE POINTE-A-PITRE

Pour en savoir plus : creolelounge.wixsite.com/masinsitu