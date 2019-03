Sprout : une idée florissante

Imaginez que vos déchets puissent se transformer en jolies plantes… Un véritable rêve écologique si l’on considère que chaque personne en France produit en moyenne un total de 511 kilos de déchets par an. C’est un rêve devenu en partie réalité grâce au pari fou de trois étudiants américains, inventeurs d’un concept racheté et commercialisé par un entrepreneur danois.

Le concept de Sprout est à la fois extrêmement simple et très astucieux : il s’agit d’un crayon 100% naturel et biodégradable, doté d’une capsule contenant des graines à son extrémité. Ainsi, lorsqu’il devient trop petit pour écrire, il suffit de le planter. La capsule disparaît, les graines germent, et il en naît une jolie plante. Sprout est un véritable symbole de durabilité et de respect de l’environnement, permettant ainsi de donner une nouvelle vie à un objet qui se transformerait sinon en un déchet supplémentaire

Lancé en 2013, le concept Sprout se décline en de nombreuses couleurs, et évolue en une large variété de plantes, aromates et fleurs, comme des plants de bambou, des tournesols, du thym, de la coriandre ou encore des tomates cerise. Un produit idéal pour les enfants et les parents responsables !

https://sproutworld.com/