Le Kéfir, boisson santé

Riche en nutriments et en probiotiques, le kéfir est très bénéfique pour la digestion et la santé intestinale. C’est une boisson lacto-fermentée, comme le yaourt ou le lait Ribot, délicieusement acidulée et effervescente.

Le kéfir est une source fantastique de nutriments

Le kéfir est une boisson fermentée, traditionnellement à partir de lait de vache ou de chèvre. Originaire de certaines parties de l’Europe de l’Est et de l’Asie du Sud-Ouest. Le nom est dérivé du mot turc keyif, qui signifie « se sentir bien » après avoir mangé. Les peuples nomades ont consommé ce super aliment probiotique pendant des siècles, et aujourd’hui, nous en redécouvrons les saveurs et les bienfaits.

D’un point de vue nutritionnel, une portion de 200 ml de kéfir contient environ 110 calories, 8 grammes de glucides, 8 g de protéines et 3 à 6 g de matières grasses, selon le type de lait utilisé. Il contient également du calcium, du phosphore, des vitamines du groupe B comme la B12 et B2.

Il existe des versions de kéfir sans produits laitiers, ça s’appelle du kéfir d’eau ou de fruits. Cela s’apparente à une boisson sucrée pétillante, une sorte de soda 100% naturel, à l’effervescence semblable à celle du champagne. On peut le préparer avec de l’eau de coco, ou d’autres liquides sucrés comme du jus de groseille pays ou d’ananas. Ceux-ci n’auront bien sûr pas le même profil nutritionnel que le kéfir à base de produits laitiers.

Le kéfir est un probiotique puissant

La réputation de produit santé du kéfir provient principalement de la présence importante de probiotiques, ces micro-organismes vivants qui ont le potentiel de produire des effets bénéfiques sur la santé de celui qui les consomme, par exemple en facilitant la digestion, la gestion du poids et le bien-être mental. Les probiotiques font partie de la culture culinaire de tous les peuples : le yaourt, le fromage, la choucroute (chou lacté-fermenté), en passant par le cacao, le café, ou encore les boissons alcoolisées comme la bière ou le vin de palme ! Les grains de kéfir contiennent jusqu’à 61 souches de bactéries et de levures, ce qui en fait une source probiotique très riche et diversifiée, beaucoup plus que l’humble yaourt en comparaison.

Les probiotiques contenus dans le kéfir sont donc des bactéries vivantes qui peuvent stimuler la production d’anticorps et améliorer le fonctionnement de la barrière intestinale en inhibant la croissance et l’invasion des bactéries pathogènes. Ces bonnes bactéries auraient alors des effets bénéfiques sur notre système digestif et immunitaire.

D’autres bienfaits du kéfir sont les suivants :

le kéfir peut nous protéger contre les infections grâce à sa capacité à inhiber la croissance de diverses bactéries nocives

le kéfir peut améliorer la santé des os et réduire le risque d’ostéoporose, grâce à son apport en calcium, vitamine K2 et protéines

le kéfir peut aider à résoudre divers problèmes digestifs, en rétablissant l’équilibre des bonnes bactéries dans notre intestin

le kéfir peut améliorer les symptômes d’allergie et d’asthme, ayant un effet anti-inflammatoire

Comment prépare-t-on du kéfir ?

Le kéfir est facile à préparer à la maison, même si on le trouve aussi en magasin diététique ou bio. Pour fabriquer du kéfir de lait, on utilise ce qu’on appelle des grains de kéfir. Ce sont des petits amas gélatineux de colonies de levures et de bactéries lactiques qui ressemblent un peu à des morceaux de chou-fleur en apparence, ou à du riz au lait. Les grains se partagent gratuitement entre amateurs de kéfir, ou se vendent sous forme lyophilisée. Mis en présence du lait, les microorganismes contenus dans les grains de kéfir se multiplient et fermentent les sucres du lait, le transformant en kéfir. Une fois la fermentation effectuée, environ 24 heures à température ambiante, les grains sont filtrés du liquide et peuvent être réutilisés, à l’infinie en théorie. Il faut en prendre soin car ce sont des êtres vivants. En d’autres termes, le kéfir est la boisson, mais les grains de kéfir sont la culture de départ que vous utilisez pour produire la boisson.

En conclusion

Le kéfir est un aliment sain et fermenté avec une consistance comparable à celle du yaourt à boire.

Ce produit est traditionnellement fabriqué à partir de lait de vache, mais de nombreuses options non laitières sont disponibles.

Des études suggèrent qu’il renforce votre système immunitaire, aide à résoudre les problèmes digestifs, améliore la santé des os et peut même combattre le cancer.

Alors, qu’attendez-vous pour profiter de cette boisson savoureuse, acidulée et hautement nutritive ?

Texte : Vanessa Méril-Mamert

Photos : © Unsplash