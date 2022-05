Comment rendre une salle de bain chaleureuse ?

Pour un effet cocooning garanti, on mise sur le bois. Peu importe sa teinte ou sa provenance, en bois clair façon scandinave ou plus sombre à la balinaise, il apporte inévitablement un sentiment de réconfort inégalable. S’il est bien traité, par d’inquiétude sur sa résistance à l’eau ainsi que sur son entretien. De nos jours et avec les nouveaux matériaux à disposition, il est tout à fait possible d’aménager toute une salle de bain en bois et sans se ruiner.

Dans le cadre d’une rénovation complète, optez pour un parquet collé en bois. Contrairement aux idées reçues et en respectant certaines conditions, il est tout à fait possible d’en habiller sa salle de bain pour un confort et une sensation inégalée. Dans un premier temps, optez pour un parquet collé et non flottant, ce dernier est plus fragile aux infiltrations. Ensuite faites attention à la qualité du bois, de préférence un bois massif exotique comme le bambou ou le teck et surtout une finition à l’huile. Elle permet de laisser le bois respirer tout en aidant à l’entretien. Vous obtiendrez également un joli rendu avec un carrelage imitation parquet et pourquoi pas intégrer à la pose un système chauffant au sol pour une sortie de bain toujours au chaud.

Les matériaux chauds participent tout autant à l’ambiance recherchée, agrémenter votre salle de bain avec de l’osier ou de la feuille de palmier. Un tapis, des paniers donneront en plus une aura solaire à votre pièce pour votre plus grand plaisir. Le choix du linge de bain doit se faire dans la même optique en optant pour des serviettes épaisses, de qualité et dans des teintes neutres ou alors des coloris très doux. On évite les couleurs criardes comme le rouge, le bleu électrique et le vert pomme qui participent bien souvent à l’effet désordre de la pièce.

L’éclairage ne doit pas être négligé, même si vous bénéficiez de lumière naturelle via une ouverture directe dans la salle de bain, venez habiller vos sources de lumière artificielle de jolies suspensions en corde ou en osier afin de réchauffer la pièce. Les suspensions ont de plus l’avantage d’enrichir votre décoration sans l’alourdir et perdre de l’espace au sol, si précieux dans une salle de bain.