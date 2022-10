Bien plus que des rideaux

« Un appartement sans rideaux, c’est froid et ça résonne » dit Camille Hermand. C’est souvent en accrochant les rideaux que l’on sait que le chantier s’achève. Évidemment, ce sont eux qui apportent la couleur, la matière, la chaleur. Mais pas seulement.

Camille Hermand est fidèle à Sophie la Tapissière. « Le sur-mesure n’a aucune commune mesure avec le prêt à poser. Je laisse faire l’œil aguerri de Sophie qui a une vraie vision et un niveau de finition inimaginable ». Les rideaux sont conçus pour une fenêtre en particulier. La tapissière a pris soin de rectifier le tomber sur un sol en pente, de tricher sur les asymétries. Elle trouve les solutions pour habiller une lucarne, pour poser sur une tête de mur. Elle connaît toutes les configurations de fenêtres. « Mon métier ne consiste pas seulement à coudre sur-mesure, mais aussi à concevoir, » dit Sophie. La fenêtre fait le lien entre l’intérieur et l’extérieur, le rideau accompagne ce rapport.

Parfois, il occulte une vue disgracieuse, parfois il doit la mettre en valeur. » Parfois même il est bien que le rideau disparaisse.

Outre son aspect décoratif, le rideau peut rendre de multiples services. « Sa première fonction est celle d’isolant. Les portières coupent du bruit du palier. Les doublures phoniques ont fait beaucoup de progrès. Idem pour les isolants thermiques. Les rideaux sont aussi doublés pour éviter que le soleil et la lune ne dénaturent leurs couleurs ».

Outre ces multiples qualités, le rideau peut avoir aussi des usages originaux : fermer un couloir, isoler un coin bureau… Et quand on déménage, on les emporte pour les réadapter dans la nouvelle maison. A ce propos, il y a de multiples démarches écoresponsables que l’on peut adopter. « Plutôt que de changer de canapé, pourquoi ne pas refaire la housse ? idem pour un cache sommier, une tête de lit. Ça change tout ! ». Sans oublier la grande vogue des banquettes : coussins d’assises, dossiers, coussins d’accompagnement. Les banquettes se posent sur-mesure dans tous les petits coins, on arrondit les angles, glisse des encoches où il faut, calcule la hauteur de dossier idéale.

C’est comme du Saint-Laurent, ça tombe toujours parfaitement.