Optimiser son climatiseur  

Il convient d’adopter quelques gestes simples afin de tirer parti de la meilleure expérience possible de nos climatiseurs tout en réduisant la facture. Dans un premier temps, son emplacement ainsi que l’orientation du flux d’air jouent un rôle important. L’air froid descendant, il est judicieux d’orienter l’air vers le haut afin de couvrir la pièce et ainsi bénéficier au maximum de l’installation et ses capacités. Il nous est déjà arrivé à tous de rentrer dans une pièce que l’on trouve beaucoup trop chaude et vouloir la rafraîchir au plus vite. On a alors tendance à choisir des températures très basse en pensant maximiser le rafraîchissement de la pièce. Il n’en est rien ! Veillez à ne jamais dépasser un écart compris entre 7 et 8 degrés entre la température de l’intérieur et celle de l’extérieur. Chaque degré augmentant cette fourchette fait perdre 7% d’énergie pour un résultat mitigé. Plusieurs modes sont disponibles sur votre télécommande, aussi tentant soit-il, le mode auto est à éviter. Privilégiez une action directe comme le mode cool pour rafraîchir la pièce de façon constante et éviter les variations de températures du mode auto qui a tendance à surconsommer.

Une fois le bon positionnement adopté, la température réglée, fermez les portes et les fenêtres. Soyez consciencieux sur le sujet, un geste simple mais qui permet de préserver l’efficacité du climatiseur. Une routine éco-responsable que même les plus jeunes peuvent appliquer.

D’autre part, inutile de laisser la climatisation en marche toute la journée en souhaitant trouver la chambre fraîche au retour du travail par exemple. La climatisation est avant tout un outil de confort et non un besoin vital sauf en cas exceptionnel. L’allumer 5 minutes avant le coucher, le temps d’éteindre les lumières du salon et de fermer la maison suffit amplement. L’allumer trop tôt, aller se coucher dans une pièce glacée alors que la température extérieure est ambiante n’est pas une habitude saine, l’écart de température trop brutale peut même vous rendre malade.