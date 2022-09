Remontées capillaires, les solutions durables

On espère que ce n’est pas votre cas, mais vous avez peut-être déjà entendu parler ou constaté ce problème avec regret chez une de vos connaissances : des murs réduits à jouer le rôle d’éponges, des plinthes qui se décollent, des enduits qui gondolent, la présence de champignons et de moisissures… Il y a de très fortes chances pour qu’il s’agisse d’un problème de remontée capillaire qui concerne la partie basse des murs, le plus souvent dans les constructions anciennes qui ne possèdent pas de coupure capillaire (vide sanitaire, film polyéthylène). Un professionnel pourra le confirmer et poser le diagnostic.

Il est important en effet de ne pas se tromper d’ennemi, au risque d’user de techniques inadaptées pour le combattre : une remontée capillaire n’a rien à voir, par exemple, avec une infiltration latérale, qui se produit quand les murs sont enterrés et ne possèdent pas de barrière étanche latérale.

Pour résumer le phénomène de remontée capillaire en quelques mots : l’eau contenue naturellement dans le sol se met à migrer en sens ascendant à travers les parois du mur. Outre l’aspect visuel inesthétique, le qualificatif étant minime, cause aussi une gêne olfactive avec des odeurs désagréables et jusqu’au développement de maladies de type ORL (otite, sinusite…), mais aussi des soucis de santé comme des rhumes chroniques, des allergies, ou respiratoires, telles des bronchites ou de l’asthme. Comme on a affaire à un problème d’humidité, il faut composer malheureusement avec les désagréments qui en découlent : le mur de la pièce concernée risque de devenir le terrain de jeu de visiteurs indésirables, cafards et autres insectes nuisibles.

Si le mal est confirmé, l’urgence d’une action s’impose pour y remédier et surtout de manière durable. Rien n’est en effet plus désespérant que de penser avoir résolu un problème lié à l’humidité et se retrouver quelques semaines plus tard à essuyer les mêmes facteurs que l’on croyait derrière soi pour de bon ! ¨Précisons au passage qu’enduire le mur de peinture non minérale, de feuille de plomb, de carrelage mural ou de crépi plastifié, ne fera qu’amplifier le problème.

Traiter de manière radicale

Un traitement radical implique de bien cerner la nature de l’adversaire qui menace vos murs, et quels que soient leur emplacement d’ailleurs : les pièces d’eau paraissent plus sujettes que d’autres pièces de la maison à subir ces dégâts mais à vrai dire, aucun espace où l’eau peut remonter des murs n’est épargné. Comment agit le perturbateur qui remonte ainsi sournoisement les parois ? La remontée capillaire repose sur trois fondements. Le premier semble évident mais il convient de le rappeler : de l’eau dans le sol ; deuxième condition : la présence de sels minéraux (nitrates et sulfates) et enfin une charge électrique causée par le frottement de l’eau avec les matériaux dans le sol.

Il suffit de venir à bout de l’un de ces facteurs pour toucher au cœur le problème et le résoudre.

Une première solution, classique, consiste en la pose d’un produit hydrofuge (qui peut se présenter sous la forme de silicone) injecté directement dans le mur. Une technique qui était souvent conseillée il fut un temps. L’opération nécessite toutefois le perçage de nombreux trous et n’est pas des plus rentables.

La solution moderne non seulement donne des résultats rapides (en moyenne, les remontées capillaires sont supprimées entre 12 et 24 mois) et affiche un avantage certain : pas de technique invasive ni d’intervention physique sur le mur. Cela tient dans un simple boîtier branché à une prise de courant pour une faible consommation de courant électrique soit dit au passage.

L’inverseur de polarité électromagnétique, tel est son nom, diffuse un champ électromagnétique à très basse fréquence qui permet d’assécher les murs en modifiant l’orientation des molécules d’eau. Au lieu de monter, elles retombent ; l’assèchement des murs s’effectue ensuite par évaporation naturelle de l’humidité ! Facile à installer, le dispositif est inoffensif pour la santé des personnes, des animaux et même des plantes.