Le bois dans vos intérieurs

C’est la simplicité avant tout, dans le mobilier avec ses lignes épurées, pour créer une atmosphère douce et sereine. Il est conseillé d’utiliser ici des couleurs pastel ainsi que des bois possédant des teintes claires : le but étant d’éclaircir au maximum la pièce dans laquelle vous intégrez ce type de décoration, afin d’obtenir une impression de grandeur et de légèreté.

Au niveau du mobilier en bois, favorisez les tables aux lignes élégantes et aux pieds compas. Pour le sol on privilégiera le bois clair comme le pin très prisé. Avec ce style on utilisera des teintes neutres le blanc et le gris et le pastel pour donner un peu plus de peps, le blanc reste dominant, plutôt le blanc cassé.