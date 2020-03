L’OBJET AU COEUR DU VÉGÉTAL !

« La simplicité, c’est l’harmonie parfaite entre le beau, l’utile et le juste » Frank Lloyd Wright

On ne peut s’empêcher de parler design végétal sans évoquer des grands noms comme Pablo Reinoso et Alexis Tricoire, pionniers du design organique.

Avec des constructions de forme modulable, combinant des morceaux de bois sculptés dans des troncs d’arbres, qui pouvaient notamment s’utiliser comme banc. La nature, le bois, la poésie, mais aussi les sièges dont il est un grand collectionneur. Pablo Reinoso porte son attention sur des bancs publics au design anonyme. Ainsi naîtront ses Bancs Spaghetti, dont les lattes, d’abord sagement alignées, prennent brutalement des formes extravagantes, comme si elles se mettaient soudainement à proliférer, retournant à l’état sauvage. Reinoso parle aux matières qu’il travaille, au métal, au bois : il leur déclare qu’ils ont une âme, une essence et une nature. “Avant de réaliser un banc, je lui demande de devenir un siège, puis je le laisse s’épandre et il redevient nature. Il part faire sa vie. D’où ces volutes. « Reinoso met en scène des bancs qui, ayant rempli leur rôle de mobilier, redeviennent des branches capables de croître et de grimper ». Depuis toujours, les designers et toute autre sorte de créateurs, s’inspirent du monde végétal et des formes éblouissantes que l’on trouve dans la nature.

« Le rôle de tout designer est d’être à l’écoute de la société ou d’en proposer une idée » Alexis Tricoire, designer végétal. JandJ

Le design ?

En général le design peut être un concept, une idée, alliant à la fois l’utile et l’agréable, le fonctionnel de tous les jours à une certaine beauté du produit, une modernité ou une innovation, il joue sur les formes, les textures.Il semblerait que le design tend à sublimer l’objet ou l’élément. Notre oeil sait reconnaître quelque chose de design, parce qu’il est unique, esthétique, et parfois indéfinissable. Le design est partout. Vous le trouverez dans vos intérieurs, que ce soit de petits ou grands éléments (couverts, chaises, canapés, matériaux sol/mur), en extérieur, que ce soit pour l’architecture des bâtiments, des automobiles, des luminaires de ville mais aussi dans notre espace. Il nous entoure au quotidien.

Qu’est-ce que le design végétal ?

Le végétal apporte une présence physique et symbolique qui évoque le bien-vivre, l’écologie, la sérénité. Le design végétal vise non seulement le bien-être de l’homme, mais aussi celui de la plante. Avec «Hybridations», vous inversez le propos et placez l’objet au coeur du végétal… Le design végétal, c’est l’intégration du végétal dans le milieu, qu’il soit intérieur ou extérieur. C’est une réflexion concrète du designer sur la place du végétal au quotidien. En extérieur, avec les murs végétaux, les jardins et tout espace pouvant être naturalisé. En intérieur, par l’intégration du végétal dans l’immobilier tel que, des chaises végétalisées, des bibliothèques végétales, et tout autre objet pouvant être associé au végétal. De même que la conception de nouveaux projets qui mettent en relation ce végétal et l’objet, avec qui, il cohabitera. Le design végétal permet le bien-être de l’homme au sein de son environnement. C’est une innovation au service de l’homme et du végétal, la cohabitation de deux être vivants.

Le design végétal en 4 familles :

• Détournement du végétal grâce au design pour lui donner une nouvelle fonction

• Le design au service du végétal

• Intégration du végétal aux objets du quotidien

• Un médium entre le consommateur (généralement urbain) et la nature

On peut découvrir des design inspirés de la forme d’une feuille, et lorsque plusieurs chaises sont côte à côte, les pieds forment pour ainsi dire une forêt.

Qu’est-ce que le design végétal ?

STIMULEZ VOS LIEUX DE VENTE AVEC LE DESIGN VÉGÉTAL

A l’ère du tout internet et de l’e-shopping, vos lieux de vente doivent proposer une expérience unique à vos clients:

• Emotion

• Surprise

• Sensations

Le design végétal est une solution créative et écologique pour créer l’événement, inciter vos clients à ouvrir la porte et vivre une expérience unique d’une nature au coeur de la ville. Le végétal n’est plus utilisé comme un simple décor mais il s’intègre dans les lieux pour valoriser vos produits.

Les plantes cohabitent avec les objets qui les entourent. Le designer végétal change le regard sur le monde végétal et sur la nature dégradée par l’homme. Ou une invitation à la rêverie avec Vincent Breed…

Aux formes douces et colorées, semblant avoir été polies par les eaux, qui jouent avec leur translucidité et permettent de révéler un végétal comme suspendu, en équilibre dans un instant.