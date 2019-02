Bien sécuriser son habitation

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir compter sur un bon chien de garde. Pour protéger physiquement tous les accès (portes, fenêtres, baies vitrées…), n’oublions pas les éléments défensifs anti effraction au pouvoir dissuasif et au charme imparable.

La lutte contre les intrusions peut se matérialiser sous la forme d’éléments physiques qui n’ont plus rien à voir avec les grillages inesthétiques d’un autre âge. Les grilles et barrières qui orneront vos entrées ont pour elles l’élégance léchée du sur mesure. Ces éléments défensifs disposent d’une certification internationale de résistance aux attaques. Par ailleurs, un traitement anti corrosion et anti UV les rendent à l’épreuve d’une exposition au soleil, à la pluie, et ceci même à proximité du littoral. Et pour ne rien gâcher au plaisir des yeux, ils existent en différents coloris : blanc, sable, bronze mat, brun clair…

Fixes ou extensibles

Pour profiter d’une aération naturelle tout en laissant vos fenêtres, portes ou baies vitrées ouvertes, vous pouvez opter pour des grilles fixes ou extensibles. On en trouve en acier galvanisé à chaud, électro galvanisé, métallisé, ou encore en aluminium.

Composées de multiples croisillons, elles sont conçues pour être solides tout en permettant un fonctionnement facile. Elles disposent d’une serrure avec 3 points de sécurité ; par ailleurs, chaque grille possède un canon de serrure unique, sans compter les renforts latéraux pensés pour résister aux attaques. Les barrières de sécurité repliables se fixent sur quatre côtés et offrent un repli discret et compact.

De la transparence pour les fenêtres

Idéales pour la protection subtile des fenêtres, les lames en polycarbonate, légères mais robustes et transparentes, reposent sur un cadre en aluminium extrudé breveté qui procure une finition soignée et une solidité améliorée. L’ensemble est installé en utilisant un système de fixation unique et inviolable. Les lames sont réglables, ce qui permet de personnaliser les intervalles entre les lames. Les poignées et les charnières de fenêtre sont elles aussi facilement intégrées à l’ensemble.

Les persiennes tout en un

Les persiennes nouvelle génération sont des produits tout en un qui remplacent stores, rideaux et antivol. Montées sur un châssis en aluminium, chaque lame est renforcée avec une barre interne d’acier fileté sur toute la longueur de la lame pour la solidité et la sécurité. De plus, des charnières en acier inoxydable haut de gamme sur mesure confèrent une résistance accrue à la structure. On peut régler le degré d’ouverture pour tamiser la lumière ou laisser entrer plus de lumière, sachant que la sécurité est assurée même quand les lames sont en position ouverte.

Des volets roulants

Les volets roulants se présentent comme une solution de sécurité discrète et compacte. Les options du moteur incluent une alimentation par capteur solaire, une manoeuvre manuelle de secours, une batterie de secours et des capteurs d’obstacle. Suivant ses goûts, on a le choix entre différents styles de lames : de pleines à perforées pour une pénétration variable de la lumière et de l’air.

Un allié moderne, la domotique

Grâce à la domotique, on peut sécuriser son habitation et ses proches presque sans y penser. On sait que l’on peut ouvrir son portail depuis son smartphone ; cela est valable également quand il s’agit de fermer tous ses volets roulants en une touche. Il suffit de relier le dispositif de sécurité au système de domotique pour une sécurité intégrée.