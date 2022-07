Au Mexique, un luxueux pavillon offre un panorama à 360°

Un passage central en contrebas divise le Clubhouse en deux ailes qui encadrent un plan d’eau interne. Chaque aile est équipée de nombreuses installations dédiées à la relaxation, à la socialisation et au bien-être. L’aile ouest donne accès à la salle de sport, au jacuzzi extérieur, aux cabines de spa et au hammam, tandis que l’aile est, permet aux groupes de se détendre grâce à un bar, une cuisine, une salle à manger, un barbecue et un brasero. Un couloir de nage et un solarium situés sur une extension de la jetée offrent également une expérience de sérénité qui complète le paysage extérieur.

Les terrasses des deux allées circulaires traversantes du Clubhouse sont revêtues de bois Kebony Character. Développée en Norvège, la technologie pionnière de traitement du bois de Kebony consiste à chauffer des bois résineux d’origine durable avec de l’alcool furfurylique, un produit d’origine agricole, modifiant ainsi le bois pour qu’il acquière les mêmes propriétés que les bois durs tropicaux, avec une empreinte carbone réduite. Le bois Kebony est économique et d’une couleur brune riche, rendant son choix évident pour ce pavillon ultramoderne qui respecte l’environnement et accorde une grande importance à la durabilité.

Le Clubhouse de Valle San Nicolás témoigne d’une reconnaissance de la demande croissante pour des expériences bien-être luxueuses qui s’engagent en faveur de la construction durable et de la protection de sites naturels, tels que le panorama mexicain qui entoure ce lieu. D’autres touches viennent compléter la structure en bois lamellé-croisé (CLT), notamment de la pierre volcanique et un toit en chêne rouge d’Amérique.