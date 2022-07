W Dubai – Mina Seyahi

Clint Nagata a déclaré que ce concept se traduisait par des chambres et des suites riches en touches somptueuses et en allusions à l’intrigue, à l’aventure et au romantisme. « Il y a un coffre au trésor en guise de table de chevet, avec des petits trésors à l’intérieur pour surprendre et ravir les clients ».

« Les têtes de lit sont en cuir blanc, avec des nervures et des formes inspirées des “Dhow”, ainsi que des tissus aux motifs tirés de la calligraphie locale (tout en restant léger avec le papier). Les lumières font écho à d’anciennes lanternes aux couleurs tout droit sorties des Mille et Une Nuits. Les suites ont été conçues comme un lieu où l’on peut se retrouver entre amis pour prendre un verre avant le dîner et bavarder, ou pour une réunion informelle. Les chambres sont dotées d’un luxueux coin salon, avec un mini-bar incliné en laiton et laqué d’un bleu foncé, un espace où l’on peut servir des boissons et un endroit parfait pour se la couler douce ».

« L’étonnement s’étend aux dressings, fermés par des rideaux ondulés dans un dégradé de couleurs de couchers de soleil, faisant écho aux teintes de la baie. Nous jouons avec l’idée des secrets cachés derrière un voile. Le thème de la narration continue dans les salles de bains par le biais d’un thème de calligraphie, avec des couleurs audacieuses en noir et blanc pour faire écho à l’encre et au papier. La salle de bain dispose également de son propre coin salon, encourageant les longs rituels de bain, les cocktails et les conversations ».

Le restaurant de l’hôtel, Ginger Moon, a été conçu comme un espace éclectique et bohème où se retrouvent les voyageurs, les commerçants et les nomades modernes. Il dispose d’une terrasse offrant une vue spectaculaire sur l’océan, reliée aux eaux scintillantes de la baie, avec un restaurant et un bar de piscine donnant sur Palm Island. Le thème de la narration se poursuit au sein du spa exotique unique en son genre.

Le W Dubai – Mina Sehayi est actuellement en phase de lancement, avant l’ouverture officielle prévue en octobre 2022.

Clint Nagata, un américain résident depuis 15 ans en Thaïlande, est le Fondateur et Partenaire Créatif du cabinet d’architecture et de design d’intérieur primé ; BLINK Design Group. La passion de Clint pour le voyage, l’hôtellerie et le design a été la source d’inspiration de l’histoire de BLINK. Il a passé sa vie à imaginer des concepts, aménager des espaces et répondre aux demandes des destinations les plus prisées du monde.