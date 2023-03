5 habitudes saines pour transformer ma vie 

Les habitudes saines:

1. Je me réveille tôt

Sans pour autant se réveiller dès les premiers rayons du soleil tous les matins, se réveiller tôt est essentiel pour une santé optimale. Le corps et le cerveau humains ont évolué pour suivre un rythme qu’on appelle rythme circadien qui aide à réguler les schémas de sommeil et de réveil définis par notre environnement naturel, en particulier le lever et le coucher du soleil. Ce rythme circadien naturel correspond aux niveaux de 2 hormones : la mélatonine, bien connue, et aussi le cortisol. Celui-ci joue un rôle dans notre métabolisme, notre système immunitaire, notre réponse au stress et nos niveaux d’énergie. Dans un état équilibré, les niveaux de cortisol augmentent tôt le matin, nous aidant à nous réveiller. Suivre le rythme circadien naturel est un moyen simple de maximiser ses niveaux d’énergie, sa productivité et sa santé globale.

2. Je passe plus de temps à l’extérieur

Prendre l’air frais régulièrement, surtout si l’on travaille dans un bureau est une excellente habitude. L’exposition au soleil permet entre autres au corps de produire de la vitamine D, qui a de nombreuses fonctions essentielles. La carence en vitamine D a été liée à la fatigue, à l’affaiblissement du système immunitaire, aux douleurs osseuses et dorsales, à la mauvaise humeur et à la dépression. Ironiquement, la vitamine D est l’une des vitamines les plus souvent prises sous forme de complément, alors que l’exposition quotidienne au soleil pourrait s’avérer être une solution simple à ce problème. Alors misez sur le soleil et passez un peu plus de temps dehors chaque jour.

3. Je prends le temps de cuisiner

Cuisiner soit même est l’une des habitudes quotidiennes saines les plus simples que vous puissiez adopter et l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre santé. Souvent considérée comme une « corvée », la cuisine est en fait d’une compétence humaine de base indispensable pour contrôler la qualité de la nourriture que vous mangez. Les restaurants et les établissements de restauration rapide sont réputés pour leurs portions surdimensionnées d’aliments riches en mauvaises graisses et additifs. Si vous préparez la majorité de vos repas à la maison au lieu d’acheter à emporter, la tendance sera à avoir une alimentation plus saine, à consommer moins de sucre et d’aliments transformés, à mieux contrôler votre poids.