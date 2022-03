Cyrtostachys renda Blume

Appréciant un sol riche, drainé, mélangé avec un peu de sable humide, il se plait à mi ombre et aime beaucoup l’eau. De croissance lente, il peut être planté seul au milieu d’un parterre, ou en haie et peut s’élever avec le temps et dans les zones montagneuses à 5 mètres et s’étaler sur 3.50 mètres.

Son port compact porte des stipes sans épines, dressés et gainés, verts dans la partie la plus récente. Son feuillage est persistant avec 7 à 10 feuilles en couronne, dont la couleur est verte/grise avec un pétiole allongé, rouge, cireux, pouvant atteindre deux mètres.

Les fleurs apparaissant sous les feuilles sont verdâtres, groupées par trois (deux fleurs mâles et une fleur femelle), elles produisent après fécondation de petits fruits ovoïdes contenant chacun une graine qui devient noire à maturité et est alors bonne à récolter.

Lorsque le plant est jeune et bien dense on peut le diviser, ou faire tremper les graines fraiches dans de l’eau tiède durant cinq à six jours en prenant soin de changer l’eau deux fois par jour puis on les sème à l’étouffé dans de la tourbe ou de la fibre de coco.