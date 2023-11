David Gumbs, l’Art numérique réinventé

C’est à cuba que son travail de dessin prend un tournant lors d’un déplacement assez chaotique en bus. En ramassant son carnet à dessins tombé au sol, il remarque le croisement de lignes accidentelles sur le papier. Ses dessins ont alors évolué pour se couvrir d’une multitude de traits qui semblent envahir petit à petit le support.

Et le support de ses œuvres n’est jamais choisi en amont. Le médium d’expression s’impose à l’artiste selon le lieu et son environnement participant à sa démarche artistique et à sa quête de sens.

La découverte de l’univers de David Gumbs ne peut laisser le spectateur indifférent. Ses réalisations interpellent et s’apprécient tel un voyage de lumières via des formes organiques, des entités végétales issues de son imaginaire. Une créativité exacerbée par un questionnement sur l’invisible, d’éventuels mondes parallèles et une attraction pour le monde macroscopique.

Ses univers fantastiques et surréalistes sont inspirés notamment par la végétation locale et la culture caraïbéenne qui comptent parmi les thématiques de l’artiste qui explore la relation complexe de l’homme et de son environnement.