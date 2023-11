De Montigny à la Maison de la canne : un héritage sucrier

Etablissement culturel de la Collectivité Territoriale de Martinique, la Maison de la Canne s’élève au coeur de l’ancienne habitation Vatable. Son parcours muséographique retrace l’histoire de la canne à sucre depuis son introduction en Martinique, au milieu du 17ème siècle. Se définissant aujourd’hui comme un lieu d’études, de conservation et de diffusion patrimoniale, ce site se veut également un espace de rencontre plurielle et d’échange interculturel.

Ancienne propriété agricole : rouage de l’économie sucrière, elle est mentionnée pour la 1ère fois en 1770, sur une carte de Moreau du Temple, sous le nom d’habitation Montigny. Du 18ème siècle à nos jours, elle connaît une histoire mouvementée, passant de changements de propriétaire, telle la famille Vatable, à une vente aux enchères en vue de la création d’une distillerie qui produira pendant 46 ans un rhum au nom évocateur : « Le soleil ».

Alors que ses alambics s’éteignaient définitivement en 1962, ce patrimoine industriel, témoin de la société coloniale Martiniquaise, connaitra un véritable changement de paradigme initié par l’AMMCA (Association Martiniquaise de la Maison de la Canne). En effet, cette association lancera en 1982 un projet de préservation du site, posant alors les fondations de ce qui deviendra plus tard « la Maison de la Canne ». Sur une superficie de deux hectares, cette Maison de la Canne offre aujourd’hui une immersion singulière au coeur d’une exploitation sucrière d’antan : des conditions de vie sur l’habitation aux machines liées à la production comme à l’exploitation du sucre, chacun peut y découvrir une matrice permettant de mieux appréhender l’habitation sucrière, son complexe industriel, et plus globalement la société coloniale.

Ainsi, au moment où la Martinique célèbre certaines dates clés de son histoire, parmi lesquels les 170 ans de présence indienne sur l’île et le 110ème anniversaire du chantre de la négritude, Aimé Césaire, l’activité de cette Maison protéiforme fourmille encore d’innovation, de convivialité et de mixité, soignant une relation aux publics manifestement plus éthique, collaborative et émancipatrice. Venant s’ajouter à son exposition permanente « Une Terre, une Plante, un Peuple », on peut y retrouver divers thèmes d’expositions et de créations, tels le « Cahier d’un retour au pays natal », le nèg mawon, les engagés indiens, l’histoire du gommier ou encore la flore martiniquaise. Si le renouvellement muséographique est au centre de sa dynamique actuelle, le site propose régulièrement des ateliers ludiques et pédagogiques à l’adresse des « Ti Moun ». Sa démarche s’accordant au souci de transmettre la connaissance d’objets et de pratiques traditionnelles, tels : la conque de lambi, la calebasse, ou encore l’art du tressage, des activités prisées par une population friande de culture et d’expériences patrimoniales.

Avant de clôturer une année 2023 riche en contenus, la Maison de la Canne en partenariat avec la ville des Trois-Ilets, terre natale de Suzanne Roussy Césaire, accueillera en décembre le Parlement des Écrivaines Francophones. Habituée à se muer en zone de contact et de conversation, elle proposera aux femmes un espace de parole portant leurs voix au-delà des cabrouets et des moulins à bras, inscrivant leurs combats au centre des discussions et des enjeux actuels de notre société.