El Chante au Costa Rica

Surplombant la Playa Grande et l’estuaire de Tamarindo, sur la Gold Cost Costaricaine, « El Chante” a créé une halte apaisante. Cette maison de particulier entourée de ses « 5 cabinas » offre une vue imprenable sur la station balnéaire la plus dynamique de Guanacaste. Un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de surf.

Derrière la musicalité de son nom, ”El Chante”, il faut entendre la plénitude d’un terme costaricain renvoyant au repos, à la détente. Isolé, préservé, source permanente d’émerveillement, le site invite à la déconnexion. Il vous fera oublier jusqu’à l’air conditionné, proposé en option mais rendu superflu par l’ingénieux système de ventilation naturelle.

Construit en harmonie avec la nature, El Chante raisonne durable et multiplie les initiatives responsables. Récupération de l’eau, politique anti gaspillage de l’alimentation, fabrication de compost avec les déchets organiques pour les jardins, éclairage LED, chauffage des douches extérieures à l’énergie solaire, système de régulation de l’eau utilisable durant la saison sèche, plantations alentours pour la purification de l’air et la fraîcheur des sols… la liste est longue et témoigne d’un véritable engagement pour un tourisme responsable.

Tout reste cependant très luxueux. La station El Chante est composée de 9 structures distinctes nichées dans la luxuriance de la jungle à flanc de colline et reliées par des chemins et des escaliers en bois. Les bungalows sont également construits entièrement en bois durs tropicaux locaux. Cinq « cabinas » eco-friendly sont des suites individuelles avec une véranda privée, une chambre principale (incluant une table de massage), une salle de bain, un mobilier balinais authentique, sculptures sur bois et objets d’art traditionnel.

Le bungalow principal abrite les parties communes du complexe. La grande salle ouverte comprend une cuisine ultramoderne avec un îlot central. Sous les hauts plafonds voûtés et les appareils d’éclairage intrigants, les différentes sections sont visuellement bouclées, mais unies par de riches nuances de bois. Ici, vous vous réunirez pour préparer et déguster vos repas, vous prélasser dans les salons en plein air, admirer la vue, vous baigner dans la piscine privée à débordement, profiter et partager !

