Une révolution pour le bureau debout

Le fait de rester trop longtemps assis est appelé « le nouveau tabagisme ». Plus vous restez assis longtemps, plus votre posture se détériore. Cela peut causer des maux de dos, des tensions musculaires, des maux de tête, et nuire à votre énergie et à votre productivité.

La solution ? Une combinaison saine de position assise et active debout pendant votre journée de travail. Le SMART MOVE BOARD est conçu spécialement pour que vous puissiez vous tenir debout plus confortablement tout en stimulant votre corps pour qu’il bouge. Bonus : il est également livré avec un rouleau de massage agréable et une balle pour les pieds ! Le plateau améliore votre posture en renforçant vos muscles. Vous serez stupéfait de vous sentir aussi bien après une journée de travail active !

LES BÉNÉFICES :

– Vous vous sentez plus énergique.

– Soyez en meilleure forme.

– Stimulez votre système cardio-vasculaire.

– Soulagez votre colonne vertébrale

– Prévenez les maladies chroniques.

– Facilitez votre concentration.

– Brûlez plus de calories pendant la journée.

Pour en savoir plus : https://smooveboard.com/fr/