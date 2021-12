BBQ, allumez le feu !

Texte : Carol’ann AJANANY

Les vacances pointent le bout de leur nez et avec elles, les retrouvailles en famille ou entre amis lors du déjeuner dominical… où l’on ne passe pas à table avant 15h ! Si vous en avez assez de vous affairer en cuisine, loin de vos proches qui profitent du beau temps à l’extérieur, pourquoi ne pas opter pour un nouveau barbecue ? Meilleur ami du mode de vie en extérieur, cuisson saine, savoureuse et rapide, convivial et dorénavant design, faites un pas vers la grillade !

Charbon ou gaz ?

Le barbecue au charbon est toujours celui auquel on pense en premier, abordable et traditionnel, léger et facilement manipulable, il offre en prime une saveur particulière aux aliments sans compter les très longs débats entre les membres de la famille sur la meilleure façon d’allumer le feu. Car oui, même si ce dernier est souvent le moins cher du marché et que son mode d’énergie est également en moyenne très abordable, il demande une certaine technique et agilité quant à la maîtrise du feu. Cependant ils ont considérablement évolué pour offrir une plus grande surface de cuisson afin de tout faire cuire en même temps, viande ou légumes et ainsi gagner du temps sur l’allumage qui peut être un peu long.

Le barbecue au gaz comporte de nombreux avantages, prêt en quelques minutes, vous pouvez régler la température précise que vous souhaitez atteindre, de quoi réaliser des recettes plus complexes sans efforts. Il peut s’utiliser par tous les temps, y compris sous un carbet en extérieur ou la pergola de la piscine car il ne dégage pas de fumée. Son entretien peut s’effectuer grâce à une éponge sans grattoir, du produit vaisselle et de l’eau tiède avant que la plaque ne soit totalement refroidie. Ajoutez quelques gouttes de citron à l’eau du rinçage. Ainsi vous multipliez par cinq la durée de vie de votre barbecue, sa longévité en faisant un argument fort lors de votre achat.

Plancha et barbecue électrique pour mon intérieur

Le barbecue est aussi un accessoire social, il rassemble et fédère et quel dommage de s’en priver si on ne dispose pas d’un jardin. Très à la mode depuis quelques années, la plancha permet la cuisson des aliments sans feu, elle est donc parfaitement compatible avec les repas en appartement. Sa plaque permet aussi des cuissons délicates comme les légumes, le poisson ou les œufs. Assurez-vous que votre plancha dispose d’un mode d’évacuation des graisses afin de faciliter son nettoyage ainsi qu’un rebord suffisant pour éviter les brûlures dues aux projections.

Si vous ne souhaitez pas choisir, la plancha se vend également en tant qu’accessoire pour votre barbecue d’extérieur, vous pourrez ainsi faire rôtir les champignons en même temps que votre viande cuit sur la grille. Très accessibles en termes de prix, elles existent sous toutes les couleurs et dans des tailles très variées, vous trouverez forcément votre bonheur tant l’offre est dorénavant importante.



Brasero, spectacle assuré

Original et bourré de charme, le brasero accessoirisé d’une grille de cuisson vous permet un barbecue digne de ce nom avec le petit plus des flammes apparentes et du crépitement l’accompagnant. Ils sont proposés sous toutes formes d’énergies, charbon de bois au gaz ou électrique, ainsi libre à vous d’opter pour ce qui vous convient le mieux. Prenez toutefois en considération sa taille imposante et l’espace nécessaire pour stocker les combustibles à renouveler régulièrement.