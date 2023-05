Carrelage à imitation de matière

Le carrelage à effet béton ciré

Il n’est plus absurde de rêver d’un salon aux allures brut, minéral et minimaliste sans exploser le budget ou chercher le bon artisan qui saura couler le béton à la perfection. L’imitation du carrelage imitation béton ciré est en évolution constante mais on trouve principalement sur le marché des carreaux de grande dimension, en grès cérame émaillé, teintés dans la masse ce qui permet de protéger votre sol des éclats. Très résistants à l’usure car cuits à des températures élevées, ils sont parfaits pour les pièces avec un fort passage comme le salon ou la cuisine. Ils peuvent également se poser sur les murs des salles de bains pour une totale continuité et un effet fondu particulièrement agréable à l’œil.

De plus quand on parle du béton ciré, on visualise souvent le fameux gris associé aux lofts industriels, mais avec le carrelage imitation, retrouver une multitude de teinte, du sable nacré au beige provençal, il permet une multitude d’ambiances différentes sans passer par le mélange de plusieurs teintes dans le béton.