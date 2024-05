Sols Les sols en travertin apportent une sensation lumineuse et aérée à n’importe quelle pièce. Sa surface réfléchissante aide à éclairer les espaces, les rendant plus vastes et accueillants. Avec un scellement approprié, les sols en travertin sont faciles à nettoyer et à entretenir, résistant au trafic intense tout en conservant leur éclat.

Revêtements Muraux Le travertin ne se limite pas aux sols. Il est également magnifique en tant que carrelage mural dans les salles de bains et les cuisines, offrant un fond intemporel qui complète parfaitement les accents en bois et en métal. Grâce à ses propriétés thermiques, il est également un excellent choix pour les entourages de cheminée, diffusant une chaleur agréable tant visuelle que tangible.

Vanités et Douches de Salle de Bain La résistance naturelle du travertin à l’humidité et à la glissance en fait un matériau idéal pour les environnements humides comme les salles de bains. Utilisé pour les entourages de douche et les vanités, il crée une atmosphère de spa à la fois luxueuse et fonctionnelle.

Accents Décoratifs En dehors des grandes installations, le travertin peut également être utilisé pour des éléments décoratifs plus petits tels que des plateaux de table, des bases de lampes et des dessous de verre. Ces pièces ajoutent une touche de beauté naturelle et de sophistication à n’importe quel cadre.