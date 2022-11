Ma maison pas à pas, en 3D 

Imaginer et modéliser pour mieux se projeter, jusque dans les moindres détails. C’est ce qu’ont bien saisi les architectes d’intérieur qui ont trouvé avec les simulateurs 3 D de formidables instruments pédagogiques. On dit qu’un dessin vaut souvent mieux qu’un long discours. Imaginez le potentiel quand ce dessin est en perspectives et dans certains cas en version animée ! Comme pour l’architecture générale de la maison, en design d’intérieur, on peut tout créer à partir d’une feuille blanche en affinant au fur et à mesure ses idées. Une autre possibilité : importer un plan qui servira de base aux futures ébauches. Ce plan que vous avez élaboré en deux dimensions prendra une autre consistance avec la prise en compte des volumes. De quoi se projeter instantanément en 3 D dans son futur salon, sa prochaine cuisine ou sa chambre à coucher, comme si l’on y était ! Le logiciel enregistrera toutes les informations pratiques : la dimension des pièces et les surfaces, la gestion des ouvertures : baies, portes, fenêtres…

Les éléments qui donneront vie à votre intérieur ont l’air de se matérialiser sous vos yeux, et pourtant ils ne sont pour le moment qu’à l’état virtuel. La panoplie de cuisine avec les angles saillants des meubles et de l’îlot central, le bar et les chaises qui regardent vers le salon, le canapé du séjour qui a déjà trouvé sa place près d’un tapis et à quelques mètres (quelques centimètres à l’écran) de l’escalier qui vous mène devant la porte de la chambre abritant votre petit cocon douillet. Aspect des murs et des sols, coloris, effets de texture, les décorateurs disposent d’une trousse à outils surprenante pour personnaliser au plus près les différents éléments d’une bibliothèque déjà très fournie et qui intègre par ailleurs les divers types d’éclairages.

C’est l’occasion de tester des associations sans avoir à courir le risque du retour marchandise : tel revêtement avec tel autre ou, pourquoi pas, tel carrelage au sol en association avec tel papier peint dans la chambre par exemple. Et un miroir ovale, ça ne serait pas mieux qu’un modèle rectangulaire dans la salle de bain ? Et si, à la réflexion, tel agencement choisi ne vous convient plus, pas de souci, la solution est là aussi à portée de souris. En quelques minutes, vous serez à même d’effectuer des changements pour générer une nouvelle modélisation et vérifier dans la foulée si la nouvelle configuration vaut vraiment le détour. Vous n’avez pas encore lancé les travaux, vous pouvez sans crainte déplacer les cloisons ou encore changer vos meubles de place, histoire de voir comment cela rend.

Vous avez la possibilité de visionner vos agencements sous tous les angles et, cerise sur le gâteau : vous offrir une visite virtuelle à 360° pour avoir une vue d’ensemble et vous balader dans les modélisations.

Une visite qui se poursuit dans les extérieurs, une mise en perspective pour vérifier à nouveau la cohérence architecturale globale ainsi que le potentiel de votre espace jardin ou de votre coin piscine.

Là aussi, les rendus très réalistes des logiciels font des prouesses pour installer le mobilier qui vous fera succomber: les transats qui incitent au farniente et jusqu’au barbecue qui n’attend que vous !

Un soin du détail qui va très loin, puisqu’il est capable de reproduire le jeu de lumière et d’ombre en fonction des heures du jour ou de la luminosité.

Une simple mise à jour et la 3 D vous offre votre future maison sur un plateau, et même de nuit.