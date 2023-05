Le home staging en 2023

Ce crève-cœur passé, il est temps de s’atteler au gros de la tâche, la valorisation, qui nécessite donc de sortir de son regard subjectif, affectif, pour adopter une vision la plus neutre possible. C’est un peu comme si l’on devait se mettre dans la peau du futur acquéreur qui découvre le bien pour la première fois. La question primordiale à se poser : comment peut-il se projeter dans cet univers qu’il arpente ? Le temps d’une visite est vite écoulé et on sait que ce sont les premières minutes, les premières impressions sont déjà déterminantes. D’où l’utilité de rendre le parcours le plus lisible possible. Première étape donc, le désencombrement. N’hésitez pas à faire le tri, à faciliter les allées en écartant toute gêne dans les passages et allées, à vider certains meubles de leur contenu trop imposant…

Ce sera le moment de dépersonnaliser la décoration : dites adieu à votre collection de statuettes porte-bonheur alignées sur l’étagère, à votre magnifique tapis d’orient ou à votre tableau fétiche. Ils ne seront peut-être pas au goût des visiteurs.

Une fois l’espace plus dégagé, profitez-en pour inspecter de fond en comble les pièces et établir l’équivalent d’un état des lieux. Ce sera l’occasion de déceler des anomalies à corriger : des trous à boucher dans un mur, une peinture à raviver par endroits, de petits travaux de réparation à prévoir, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Dernière touche : le relooking : on s’oriente vers une maison dépersonnalisée certes mais pas dépourvue de cachet ! C’est dans cette phase cruciale que l’aide d’un home-stager ou d’un décorateur vous sera d’une grande utilité. Il sera à même de vous soumettre des propositions en adéquation avec les styles susceptibles de plaire au plus grand nombre, à travers un plan 3D par exemple qui détaillera l’emplacement des meubles et objets.