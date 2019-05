AMÉNAGEZ UN GARDE-MANGER !

Voici une pièce qui n’est pas toujours mise en valeur. Pourtant, en plus d’optimiser la cuisine, elle peut elle être un véritable atout déco pour votre maison !

Entre simplicité et modernité, l’aménagement de votre garde-manger se doit donc d’être aussi pratique qu’esthétique. Un garde-manger est probablement l’un des meilleurs moyens de s’organiser et de se simplifier la vie au quotidien, que se soit pour cuisiner ou pour préparer la liste des courses. Il peut trouver sa place dans une armoire, sur quelques étagères, dans un meuble ou dans une pièce dédiée (un cellier). Choisissez de préférence un lieu sec pour stocker les aliments à l’abri de l’humidité et de la lumière. Même si vous ne disposez pas d’un grand espace, le plus important c’est la façon dont il sera structuré.

Quel type d’aménagements ?

Le plaisir d’un garde-manger bien ordonné réside dans la visibilité. Côté aménagements, l’idéal est donc de privilégier des tablettes peu profondes, permettant de s’y retrouver rapidement et de faciliter la manipulation des contenants. Optimisez l’espace, du sol au plafond. Placez les choses les plus lourdes et les plus fragiles en bas (bouteilles) et les moins indispensables et les plus encombrantes en haut (plateaux de services). Sur les étagères les plus accessibles, rangez tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

L’importance des contenants

Pour le rendre visuellement attrayant, diversifiez les types de rangements ! Qu’ils soient en plastique, en Plexiglass ou idéalement en verre, misez sur l’abondance de contenants dans lesquels seront stockés les aliments secs (légumineuses, pâtes, riz, farines, céréales, sucre, thé, café, biscuits, etc). Hermétiques, pratiques et très esthétiques, ils uniformisent le coup d’oeil et simplifient l’organisation. Leur transparence permet de visualiser facilement les stocks restants. Identifiez-les avec de belles étiquettes mentionnant le contenu et la date de validité. Complétez vos rangements avec des paniers tressés. Faciles à trouver, ces derniers ne sont pas très chers et peuvent accueillir de nombreux aliments. Choisissez-les avec des poignées pour faciliter leur manipulation. Des bacs en plastique ou des caisses en bois feront également l’affaire. Placez-y les paquets de chips, les fruits, les légumes. Créez des associations qui se rendent service comme la pomme et la pomme de terre qui, stockées ensemble, empêchent la germination. Veillez à utiliser des contenants opaques pour les légumes racines, qui préfèrent la pénombre. Si l’espace vous le permet, rangez les fruits sur des plateaux sur pied, tout en élégance. Rassemblez les aliments par famille et les contenants par taille. Vous pouvez également rapprocher les produits qui se cuisinent ensemble : par exemple les sauces à proximité des pâtes… Pensez aussi à ranger les aliments selon leurs dates de péremption : les dates les plus proches à l’avant, ainsi vous réduirez les risques de gaspillage. Pour une meilleure visibilité et mise en valeur, éclairez l’emplacement avec des spots LED encastrés. Disposez à portée de main, un petit tabouret ou une belle échelle pour accéder aux étagères en hauteur. Sur le mur, installez un tableau noir afin de noter les repas de la semaine ou la liste des courses. Un panneau magnétique permettra quant à lui d’y ranger les épices. Pensez également au pegboard, cette nouvelle tendance que nous vous présentons dans notre rubrique déco ! Rendez cet espace encore plus accueillant, en le customisant : peinture, papier peint, étagères de bois brut, petites suspensions à l’allure vintage. Pour isoler le garde-manger, vous pouvez installer une porte à galandage, une porte coulissante, ou encore une cloison de type « verrière ». Pensez à bien fermer vos boîtes et à les nettoyer régulièrement, pour éviter l’invasion des mites alimentaires ! Fourmis, cafards et autres petits nuisibles sont également susceptibles d’y élire domicile. En dehors de l’idée désagréable de se trouver nez à nez avec eux, ils peuvent mettre en péril l’hygiène des lieux. C’est pourquoi en cas d’infestation, nous vous conseillons d’être réactifs et de contacter une entreprise spécialisée qui pourra les éloigner de votre domicile, sans risque pour votre santé !

Avec ce système de rangement, privilégiez l’achat en vrac, un geste à la fois écologique et économique !