Comment transformer ses WC en espace déco ?

On vous l’accorde, les WC sont le dernier des espaces qu’on imagine décorer. Loin d’être glamour, c’est une pièce qui n’a rien de noble ni d’attirant, et pourtant, avec quelques astuces vous pourrez en faire un endroit agréable.

C’est une pièce qu’il ne faut absolument pas négliger et intégrer dans la maison en prenant soin de bien décorer tout l’espace, tout en prenant en compte le côté hygiénique et pratique. Toutes les audaces sont permises pour donner à cet endroit une touche personnelle. Coté déco, laissez vous orienter par l’atmosphère générale du reste de la maison pour rester dans l’esprit, ou bien tentez quelque chose de surprenant, voire décalé, dans le style cabinet de curiosité…

Mobilier et rangement

Concernant l’usage, on peut faire des rangements existants des éléments décoratifs. En effet on a souvent besoin de stocker dans les sanitaires tout ce qui concerne la chose : papier hygiénique, produits ménagers, etc… On peut adopter le système des étagères flottantes ouvertes qui permettent de stocker et ranger sans fermer l’espace de cette piécette déjà habituellement confinée.

On organisera les étagères de façon esthétique, en se munissant de paniers tressés, de boites ou d’éléments de rangement assortis. A l’inverse, vous pouvez ajouter un rangement intégré ou peu voyant pour donner à la pièce un aspect très lisse et ordonné.

Oser le « all over » pour les murs

Dans un espace aussi confiné, on peut tout se permettre, ou presque. C’est l’endroit idéal pour réveiller votre créativité. Osez les papiers peints aux imprimés XXL ou une couleur qui sort de l’ordinaire sur toutes les cloisons. Pensez votre décoration et vos murs autour d’un thème ou d’une idée, par exemple : jungle tropicale, coloris métalliques, rustique et naturel, fleuri… Laissez votre fantaisie s’exprimer. Pour les plus bricoleurs, expérimentez avec le bardage, en recouvrant certaines cloisons des WC d’un bardage bois ou d’un lambris, pour un aspect cabine par exemple. Vous pouvez d’ailleurs jouer sur une décoration bois et naturelle pour rester dans cet esprit.

Pour le sol, il ne faut pas trop hésiter : choisissez un sol facile à entretenir. Pas de surface salissante mais privilégiez plutôt le carrelage, les revêtements en PVC ou encore le sol lino.

Côté éclairage, selon l’ambiance voulue, on jouera sur l’intensité pour compléter l’esprit du lieu. Tout est permis : lustre ancien, spot, vieille suspension, appliques murales. On choisit des luminaires qui prennent peu de place, critère inévitable dans une pièce aux dimensions réduites. On pense également à éviter les néons, qui distribuent une lumière très crue et qui manquent de chaleur.

Pour ceux qui souhaiteraient un petit coin plus actuel, ne pas hésiter à opter pour des WC suspendus ou même des WC auto-lavants. Les WC suspendus assurent un effet de profondeur aux sanitaires. Si vous envisagez ce type d’installation, pensez tout de même à prévoir un coffrage de 20 à 25 centimètres pour le châssis. Si la place le permet, une vasque ou un lavabo sera le bienvenu, ils peuvent également être suspendus pour se coordonner avec les WC.