6 astuces bien-être pour un sommeil reposant 

2. Faites attention à ce que vous mangez et buvez

N’allez pas vous coucher affamé ni trop rassasié. En particulier, évitez les repas lourds ou copieux dans les deux heures qui précèdent le coucher. Votre malaise pourrait vous empêcher de dormir. De même, l’hypoglycémie peut vous réveiller.

La nicotine, la caféine et l’alcool méritent également une certaine prudence. Les effets stimulants de la nicotine et de la caféine mettent des heures à se dissiper et peuvent nuire à la qualité du sommeil. Et même si l’alcool peut vous donner envie de dormir, il peut perturber le sommeil plus tard dans la nuit.