Koh Samui, Thaïlande



Photos : © MY PRIVATE VILLAS

























































Incarnation même de la demeure tropicale en bord de mer, la Villa Mia est située sur la pointe de la plage de Chaweng. Elle offre un accès facile à une longue plage de sable blanc, et bénéficie d’une vue imprenable sur l’océan et l’horizon.

L’architecture en forme de U de cette somptueuse villa de plain-pied permet de séparer les espaces jour et nuit tout en restant connecté avec l’extérieur, quelle que soit la pièce où l’on se trouve. En effet, la villa s’articule autour d’un magnifique patio qui abrite une piscine incroyable et de nombreux salons extérieurs.

La Villa Mia possède 5 chambres, toutes spacieuses et bien aménagées. La chambre principale dispose d’un canapé et coin bureau, ainsi que d’une magnifique salle de bains avec une immense baignoire en pierre naturelle et une douche à effet pluie à l’extérieur. Les 4 autres chambres ont également une salle de bains avec jardin privé et une baignoire en pierre naturelle. La villa présente une décoration minimaliste associée à des détails thaïlandais traditionnels. Les Bouddhas se déclinent ainsi au fil des pièces. Icônes de la philosophie religieuse qu’est le bouddhisme, ils incarnent une symbolique forte, portant bonheur à ceux qui l’approchent, et protégeant les lieux. Côté couleurs, la maison se caractérise par ce blanc immaculé, relevé de différentes touches de bleu, tantôt turquoise, tantôt indigo.

Grâce aux grandes baies vitrées, chaque pièce bénéficie d’une luminosité maximale tout en offrant une vue apaisante sur l’extérieur. Dans l’espace salle à manger, une grande table en bois peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Les services de la villa comprennent aussi un jacuzzi, une salle de massage et une salle de sport !

Villa Mia Beach est à quelques pas seulement de nombreux très bons restaurants, boutiques, activités et vie nocturne. C’est l’endroit parfait pour une escapade, et pour profiter des merveilles qu’offre Koh Samui, dans le confort intime de cette villa luxueuse.

Cette villa est disponible à la location sur le site : www.myprivatevillas.com