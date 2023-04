J’aménage un pool house

Sublimer un lieu fonctionnel

Votre mission ? Imaginer l’écrin qui va sublimer un simple lieu fonctionnel en véritable plus-value pour votre espace outdoor et la maison en général. Autrement dit, faire d’un local une véritable petite maison que l’on se plaît à admirer et qui s’avère même agréable à vivre.

Annexe de votre habitation, son emplacement est à calculer. Une certitude : le pool house restera dans l’entourage immédiat du bassin. Cette contrainte posée, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Si votre piscine est à proximité de la maison, rien n’interdit de l’accoler à la maison, à la façon d’une extension. Son aspect dépendra donc d’un choix architectural : miser sur la continuité en utilisant les mêmes matériaux, ou trancher en personnalisant le pool house en optant par un bardage spécial par exemple.

Le bassin est plus en retrait dans le jardin ou tout simplement vous avez envie d’un pool house à part ? L’annexe sera distincte, ce qui ne l’empêche pas, là aussi, d’emprunter des codes de votre maison ou de lui faire écho même à distance.

Les matériaux privilégiés dans sa construction : le bois, le béton, le PVC ou encore le composite.

Le béton est synonyme de solidité et de pérennité, sur des fondations bien ancrées. Du costaud que l’on adoucit à l’aide de parements qui épousent l’art de vivre en extérieur : un bardage léger en bois ou le charme romantique du lierre ou du bougainvillée qui liane artistiquement sur une partie de la façade.

Réputé pour sa facilité d’installation, le bois, traité pour un usage en extérieur cela s’entend, convient tout à fait pour installer une ambiance chaleureuse au bord de l’eau. Un dépaysement assuré surtout avec les déclinaisons en essences exotiques dont les tons profonds font déjà voyager.

En alternative du tout bois, vous pouvez vous contenter d’adopter une ossature en bois et l’orner de murs en béton, ou bien en matériau composite qui sait prendre l’apparence du bois et présenter en plus une résistance à toute épreuve. Mélange de bois et de résine, le composite traité anti-UV ne craint pas la décoloration d’une vie au grand air et permet une large gamme de personnalisation.

Question longévité, le PVC a fait ses preuves en extérieur. Vous serez avisés d’y avoir recours si vous souhaitez ne pas vous tracasser avec l’entretien qui reste minime (un simple nettoyage au jet de temps à autre). On adore la pluralité de couleurs que ce matériau autorise : du blanc immaculé au bleu intense, en passant par le rouge. Un pool house qui n‘a pas froid aux yeux et vitamine votre espace outdoor.

Encore plus de fantaisie ? Adoptez un container en guise de pool house. Reconditionné et entièrement réaménagé, on apprécie sa modularité et son allure presque improbable mais très convaincante au milieu du jardin.

La configuration de votre pool house jouera sur son aspect. La structure a tout à gagner à jouer sur l’ouverture. On y accède en empruntant des baies ou des portes vitrées qui laissent astucieusement entrer la lumière à l’intérieur des modèles qui font le choix de la fermeture intégrale. D’autres propositions plus audacieuses : tout en préservant le local technique dans son coffre-fort, une terrasse aménagée dégage les perspectives pour une petite maison qui respire en quelque sorte. Aux murs maçonnés ou en composite font pendant, un à deux pans matérialisés par un claustra ou un brise-soleil faisant office de protection contre l’éblouissement et la chaleur. Vous aurez le loisir de profiter de cet auvent si jamais les fortes chaleurs vous font fuir un temps les abords trop exposés de la piscine.

Qui dit « maison », dit toiture. Celle du pool house adopte une seule pente quand elle est accolée à la maison, idéal pour favoriser l’écoulement de l’eau en cas d’averse. A deux versants, il adopte un style traditionnel mais très coquet. Le toit plat, aux accents plus modernes, est une très bonne idée à la condition de bien l’isoler et le rendre étanche. Si vous vous sentez l’âme écolo, votre toit se mettra volontiers au vert en mode végétalisé, un tapis verdoyant en hauteur qui draine l’eau et soigne l’écosystème ambiant.

Au sol, la sécurité avant tout. On recherche des candidats ultra résistants à l’humidité et surtout anti-dérapants ; si, comme la céramique en grès cérame, ils sont en plus antitache, ils cochent toutes les cases pour habiller un passage fréquenté où l’on casera également des accessoires et du mobilier outdoor susceptibles de provoquer certains frottements.

Les chaises longues, les salons et fauteuils de jardin, les grands parasols et leurs socles imposants, mais aussi le barbecue et les jeux de plage… Ne craignez plus de les abîmer sur un tel réceptacle, par ailleurs pensé pour résister aux champignons.

Une autre astuce, porter votre préférence sur le même type de revêtement que votre plage de piscine, en granulats de quartz ou avec l’éclat de pierres naturelles.

Votre pool house est fin prêt pour un moment au bord de la piscine en toute quiétude et avec style.