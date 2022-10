Une protection solaire efficace

Une première solution, tout en subtilité, doter les vitres (des fenêtres, portes-fenêtres ou baies vitrées) d’une pellicule qui leur servira de seconde peau protectrice. Cette pellicule que l’on pose ordinairement du côté intérieur s’appelle également « film solaire ». Les avantages sont multiples à la hauteur des actions que ce produit permet : il préserve de l’intensité de l’énergie solaire en filtrant la chaleur et l’éblouissement et préserve votre capital santé en bloquant jusqu’à plus de 90% des UV, ceux-là mêmes qui sont responsables de la décoloration des meubles, des murs et des tissus et mettent à rude épreuve nos yeux et notre peau. Un soleil qui se fait ainsi plus doux, pour un ressenti bien plus agréable : le confort thermique est considérablement amélioré (pas de risque de surchauffe ni d’effet de serre), limitant le recours à la climatisation, une façon de penser à la santé de la planète tout en nous préoccupant de la nôtre au passage.

Au-delà de la protection solaire, vous apprécierez certainement cet avantage supplémentaire qui vous mettra à l’abri des regards indiscrets du voisinage : la surface réfléchissante vous dérobe à la vue de l’extérieur tout en vous autorisant à voir ce qui s’y passe depuis votre poste d’observation à l’intérieur !

Précisons enfin que certains modèles intègrent une protection anti-intrusion qui renforce la sécurité de vos ouvertures.

Autre solution à appliquer non pas directement sur la vitre elle-même cette fois-ci mais à proximité immédiate, le store intérieur. Habillant la vitre, il semble découper le flux du spectre solaire à travers les lames qui le constituent. Horizontales ou verticales, ces dernières se manœuvrent manuellement à l’aide d’un cordon, d’une chaînette qui détermine l’orientation des lamelles ou encore à distance quand le dispositif est motorisé.

Le store enrouleur, quant à lui, n’est pas fait de lamelles mais d’une toile d’un seul tenant (et dont on peut choisir la couleur) : elle se déploie en fonction de la course du soleil ou de l’ambiance que l’on souhaite apporter à une pièce.

Les grands espaces pourront adopter une variante séduisante, d’inspiration extrême-orientale, le panneau japonais. Le principe : de grands panneaux qui se déplacent latéralement et s’imbriquent à la manière des panneaux coulissants qu’ils peuvent d’ailleurs remplacer dans certains dressings.

Stores enrouleurs et panneaux japonais montrent la voie vers une occultation réussie des espaces intérieurs, un chemin emprunté également par l’ultime solution que nous vous suggérons à présent, les rideaux occultants. Conçus sur mesure, les pans de cette protection solaire s’attachent à une tringle comme pour des rideaux classiques : ils coupent la lumière trop invasive et, dans leur version ignifugée, se révèlent efficace contre tout départ de feu.

Quelle que soit votre préférence, vous ne pourrez pas vous sentir démunis face aux ardeurs du soleil.