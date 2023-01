Des animaux, des hommes et des merveilles, le Bestiaire du MADOI 

Une exposition aux multiples échos

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Huguette Dorilas, la responsable d’exploitation/ Pôle administratif et scientifique, notre guide d’un jour qui nous offre l’occasion d’en apprendre davantage sur l’événement.

« La commissaire d’exposition (et également directrice du MADOI) Anne-Laure Garaios a souhaité explorer à la fois la manière dont les animaux, réels ou mythologiques apparaissent dans les collections du Musée mais aussi le rapport que nous pouvons entretenir de manière artistique et culturelle avec eux, ce qu’ils éveillent et suscitent en nous ; et ce, quel que soit le support privilégié : textile, mobilier, porcelaine… »

En passant devant une vitrine qui abrite tout une panoplie destinée à la coiffure, nous en avons une belle illustration : s’y côtoient des matières aussi diverses que l’écaille de tortue et des plumes de martin-pêcheur.

Un mélange qui conduit au métissage culturel avant l’heure, au syncrétisme, autre axe de lecture de l’exposition : « le lien entre l’Orient et l’Occident, né des voyages et rencontres des peuples, engendre des objets singuliers, à l’image de la collection de chaises ornées de figures de Garuda ». L’être mythologique hindou à corps humain, avec des ailes et la tête d’un oiseau : il a été détourné par les Européens de son rôle religieux pour devenir un élément de décoration.

« Ce qui me plaît aussi avec cette exposition, c’est tout ce qui entoure les œuvres, pas seulement des pièces de musée, mais des objets qui ont un vécu : la superbe robe dragon a été portée et on devine le savoir-faire mis en œuvre par les artisans pour la créer… »

L’exposition est à découvrir jusqu’au 31 janvier 2023, du mardi au dimanche : de 9h à 17h30 (la billetterie ferme à 17h). Des visites guidées sont possibles sur demande, y compris le samedi et le dimanche. Réservation conseillée pour les groupes de plus de 10 personnes.