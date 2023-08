John Bob et ses personnages hauts en couleurs

Bien sûr que j’ai toujours aimé l’art mais, plus jeune, j’étais plus attiré par le sport ; je n’ai jamais fait d’école de dessin d’ailleurs. Et c’est de fil en aiguille que j’en suis venu à faire des séries de tableaux. J’avais commencé par illustrer des enveloppes pour quelqu’un qui tenait un fanzine et qui est depuis devenue une amie ; et j’ai fini par participer aux Rencontres Alternatives et à accepter des propositions de restaurateurs pour des expositions dans leurs établissements ! ».