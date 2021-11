Créez le mur de cadres de vos rêves !

© DESENIO

Vous avez probablement vu de superbes images de murs de cadres et vous avez sûrement souhaité avoir les mêmes chez vous. Bonne nouvelle : créer un beau look avec de l’art mural est plus simple que vous ne le pensez ! Vous n’avez pas besoin d’être un.e pro de la déco d’intérieur pour créer un mur de cadres à couper le souffle. Suivez le guide étape par étape de Desenio plein d’idées de murs de cadres pour obtenir un look digne de ce nom chez vous.

CHOISISSEZ LES AFFICHES QUE VOUS AIMEZ

Il n’y a qu’une règle d’or pour créer un mur de cadres : partez des affiches que vous adorez ! Qu’il s’agisse de choisir des affiches de couleurs vives ou d’opter pour un look plus neutre et discret, tout dépend de vos goûts.

Conseil : considérez tous les styles d’affiches

Essayez d’équilibrer différents types d’affiches : vous souhaitez peut-être mélanger des citations avec des photographies, en ajoutant des posters botaniques, de l’art classique ou des affiches d’art graphique, selon ce qui vous plait.

Astuce : pensez à la palette de couleurs

Visez deux couleurs clés comme thème pour votre mur de cadres. Lors du choix de ces couleurs, il faut considérer d’abord la palette de couleurs de toute la pièce. Choisissez des teintes qui s’harmonisent avec la couleur de votre mur, vos meubles et vos accessoires.

ENCADREZ VOS AFFICHES

Le type de cadre que vous utilisez peut faire une énorme différence dans le look général de votre mur de cadres. Un cadre clair fera ressortir le poster, tandis que les cadres noirs créeront un contraste. Les cadres noirs sont un choix classique pour les photographies en noir et blanc.

Astuce : gardez les mêmes cadres

Habituellement, il est préférable d’encadrer toutes les affiches de votre mur de cadres dans le même style. Mais c’est à vous de choisir : si vous recherchez un look éclectique, vous pouvez le faire en mélangeant les styles de cadres.





PRÉPAREZ LA DISPOSITION

Tant que vos affiches encadrées ne sont pas sur votre mur, prenez quelques minutes et expérimentez le placement au sol. Concentrez-vous sur l’équilibre des couleurs et des styles artistiques afin que toutes les affiches soient uniformément mélangées. Si vous avez une affiche d’art qui sera la pièce maîtresse du mur de cadres, commencez par celle-ci et ajoutez les autres autour d’elle.

Astuce : utilisez le papier dans le cadre pour tester !

Cette astuce résoudra à coup sûr tous les drames de votre mur de cadres ! Prenez les feuilles de papier qui se trouvent à l’intérieur de vos cadres et utilisez-les comme modèles pour planifier la disposition de vos cadres. Disposez-les sur votre mur à l’aide de washi tape afin de pouvoir facilement faire des ajustements et perfectionner le look.

Astuce : pensez à la hauteur du mur de cadres

La règle d’or est de placer le centre de votre mur de cadres à environ 145cm au-dessus du sol. Si vous l’accrochez au-dessus d’un lit ou d’un canapé, les cadres doivent être à au moins 15cm au-dessus des meubles.

Astuce : trouvez le bon espacement

Habituellement, nous vous recommandons d’espacer les cadres de 5 à 10 cm. Commencez par un espacement de 5 cm entre les cadres et partez de là pour trouver la bonne ambiance pour votre pièce.

ACCROCHEZ VOS CADRES

Lorsque vous avez perfectionné la composition de votre mur de cadres, il est temps de passer aux choses sérieuses. Utilisez un ruban à mesurer pour trouver le centre de chaque feuille de papier sur le mur et marquez-le avec un crayon. Mesurez la distance entre le haut du cadre et l’endroit où l’accroche doit être fixée, et faites une autre petite marque. Fixez l’accroche à l’aide d’un marteau et d’un clou.

Astuce : pensez aux petits ajustements

Ce serait dommage de gâcher l’aspect final de votre mur de cadres s’ils ne sont pas droits ! Une fois que vous avez accrocher le cadre au mur, utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le cadre est parfaitement droit.

Astuce : pas de clous ? Aucun problème !

Si vous vivez dans un logement locatif, faire des trous dans les murs pourrait vous causer des ennuis. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de créer le mur de cadres de rêve ! Au lieu de cela, utilisez des autocollants de cadrage qui se décollent facilement lorsque vous souhaitez les enlever.

PRENEZ DU RECUL

Vous l’avez fait – prenez du recul et admirez votre création ! Partagez votre look sur les réseaux sociaux ou recevez des amis pour montrer votre nouvelle déco ! Attention cependant – tous ceux que vous connaissez vous demanderont de l’aide pour créer leur propre mur de cadres !

