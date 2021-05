Des salles-de-bains qui nous inspirent…

Como Hôtels & Resorts comprend 15 établissements situés sur de nombreux continents et de nombreuses destinations exceptionnelles, à Bali, aux Maldives, en Thaïlande, dans les Caraïbes ou encore Australie et États-Unis ! Voici un petit tour de leurs plus belles salles de bains…

COMO COCOA ISLAND

Maldives



COMO Cocoa Island est une île privée discrète des Maldives, avec 34 villas sur pilotis permettant de se glisser directement de son balcon dans le lagon turquoise pour explorer les récifs coralliens.

COMO MAALIFUSHI, Maldives

COMO MAALIFUSHI, Maldives

Le COMO Maalifushi est le seul complexe hôtelier à avoir ouvert ses portes dans l’atoll Thaa des Maldives, niché dans la partie sud de l’archipel.

COMO PARROT CAY

Iles Turks & Caicos





Le COMO Parrot Cay est un complexe de luxe primé des îles Turks et Caicos, situé sur sa propre île privée.

COMO UMA CANGGU

Bali

Le COMO Uma Canggu est situé sur la côte sud de Bali – une destination en bord de mer offrant des vues panoramiques. Ce complexe de luxe à Canggu propose un hébergement élégant, une cuisine exceptionnelle et des thérapies bien-être, le tout sur un spot de surf ultra prisé.

COMO POINT YAMU

Phuket





Le COMO Point Yamu est un complexe situé à l’extrémité du cap Yamu, surplombant la mer d’Andaman et la baie de Phang Nga. Les intérieurs ont été conçus par la designer italienne Paola Navone, l’expression du luxe thaïlandais contemporain.