Ofi by ASAMGO – L’analyseur connecté qui veille sur l’eau de la piscine

Depuis qu’ASAMGO a lancé Ofi, il est devenu difficile de se passer de cet objet intelligent, lumineux et connecté qui flotte à la surface de la piscine et contrôle en temps réel la qualité l’eau grâce à des sondes embarquées. Ofi, analyseur connecté à un Smartphone, est disponible en deux versions, Ofi Light et Ofi Zen, qui s’intègrent à tous types de bassin (au chlore, au brome, à l’électrolyse au sel, avec ou sans volet). Équipé de leds, Ofi s’exprime également en trois couleurs correspondant à son diagnostic : vert pour une eau de bonne qualité, bleu pour une action à prévoir et rouge pour une intervention nécessaire. Il permet ainsi à son propriétaire de connaître l’état de sa piscine d’un simple coup d’œil. En 2019, les nouvelles sondes d’Ofi by ASAMGO sont encore plus précises, sûres et faciles à remplacer, et les fonctionnalités encore plus performantes.

Nombreux sont les particuliers qui ne disposent pas d’un système de contrôle et de régulation automatique de l’eau de leur piscine. C’est pour eux, qu’ASAMGO a développé Ofi, un objet lumineux connecté qui flotte à la surface du bassin, et analyse jour et nuit la qualité de l’eau. Ce contrôle en continu leur épargne de fastidieuses mesures.

Ofi envoie à distance des données consultables à tout moment par le propriétaire sur son Smartphone. Il peut ainsi contrôler les paramètres de l’eau, être automatiquement alerté dès qu’une anomalie est détectée et avoir accès à des conseils sur les actions d’entretien à mener, pour que l’eau de sa piscine reste toujours saine et limpide.

Nouveautés 2019

La nouvelle version d’Ofi by ASAMGO intègre de nouvelles sondes encore plus précises, sûres et faciles à remplacer, mais également de nouvelles fonctionnalités qui apportent confort et excellente maîtrise de la qualité de l’eau du bassin.

– L’utilisateur peut désormais commander ses produits d’entretien directement via l’application Smartphone.

– Le « Mode Expert » permettra au propriétaire de fixer lui-même les seuils d’alerte et de notification.

– La fonction « Prévisions Météo », plus complète, aide à anticiper des actions pour pallier les phénomènes pouvant impacter l’eau de la piscine.

Ofi by ASAMGO, simplifiez-vous la piscine !

Pour garder une eau limpide et saine, il faut l’entretenir, la contrôler et la corriger régulièrement. Chaque propriétaire de piscine est ainsi obligé de mesurer certains indicateurs (pH, chlore, salinité…). Ces contrôles, s’ils n’ont pas été pensés lors de la conception de la piscine par un système spécifique et onéreux, se font manuellement (languettes ou prélèvements).

Les réponses à ces contraintes se trouvent rassemblées dans Ofi, un objet design et accessible à distance qui analyse automatiquement la qualité de l’eau de la piscine et alerte le propriétaire où qu’il soit avant que l’eau ne devienne impropre à la baignade.

Ofi est équipé de sondes, dont les algorithmes d’analyse ont été élaborés en collaboration avec une équipe du CNRS, qui surveillent en permanence la température, le pH, le Chlore/Brome, la conductivité, la dureté et la salinité de l’eau pour garantir une baignade parfaite. Ces valeurs sont restituées sur Smartphone et sont accompagnées de conseils sur les actions d’entretien à mener. L’historique des mesures est également consultable sur l’application. En cas d’anomalie, l’utilisateur est immédiatement averti par une notification et ce, où qu’il se trouve. Ce dernier peut, via l’application, commander les produits d’entretien préconisés par Ofi. S’il le souhaite, il est libre de donner un accès à un professionnel qui saura le conseiller à distance.

Ofi est également équipé de leds de 3 couleurs qui permettent de connaître l’état de sa piscine d’un simple coup d’œil : lumière verte pour une eau de bonne qualité, bleue pour une action à prévoir et rouge si une intervention est nécessaire.

Ofi permet ainsi aux utilisateurs de profiter pleinement et en toute sérénité de leur piscine, sans perdre de temps avec son entretien et sans dosage excessif de produits chimiques.

Ofi by ASAMGO, l’ultra-connectivité

Extrêmement simple à utiliser et très intuitif, Ofi travaille tout seul, ne nécessite aucune intervention sur l’équipement existant, et délivre uniquement les données dont l’utilisateur a besoin. Ces informations sont visibles directement grâce à la couleur des leds ou accessibles sur Smartphone, via le réseau Sigfox…

L’application Smartphone permet :

– De connaître à tout moment l’état de l’eau,

– De recevoir des notifications ou de consulter les actions à mettre en place pour que l’eau reste saine et équilibrée,

– De visualiser l’historique des analyses,

– De commander des produits d’entretien qui seront directement livrés à domicile,

– D’être mis en relation avec un professionnel de la maintenance.

Ofi by ASAMGO met l’ambiance tout en travaillant

Piscines au chlore, au brome, à l’électrolyse au sel, avec ou sans volet, Ofi s’adapte à tous les types de bassins. Les deux versions, Ofi Light et Ofi Zen, intègrent des leds, un panneau solaire et une batterie.

L’été, sa présence illumine les soirées autour de la piscine. Non seulement Ofi indique l’état de l’eau grâce à sa lumière, mais celle-ci peut aussi être utilisée pour créer une scénographie lumineuse et ajouter une touche décorative à la piscine à la nuit tombée. Pour cela, il suffit de définir l’ambiance lumineuse souhaitée en pianotant sur son Smartphone

Si la piscine est équipée d’un volet automatique, Ofi Zen est plus indiqué. Grâce à sa forme plus plate, il fonctionne même lorsque le bassin est couvert.

Ofi Light

Dimensions : ø 200 x H 324 cm

Prix public indicatif : 459 euros TTC

Ofi Zen

Dimensions : ø 200 x H 280 cm

Prix public indicatif : 459 euros TTC

