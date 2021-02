Quelle est la meilleure eau à boire ?

L’eau : elle représente en moyenne 60% de votre corps et est absolument nécessaire à la vie. Vous savez probablement que vous devriez boire 8 à 10 verres de ce liquide vital par jour, mais avez-vous sérieusement réfléchi à la qualité de votre eau ? Ce guide vous dira tout ce que vous devez savoir sur l’eau et quelle est la meilleure à boire.

Plusieurs options s’offrent à vous quand il s’agit de la provenance de votre eau de boisson. Entre l’eau du robinet, l’eau en bouteille, ou l’eau filtrée à la maison selon différentes méthodes, existe-t-il réellement une eau de boisson meilleure qu’une autre ? Qu’en est-il de son goût ?

L’eau du robinet est une eau qui a été traitée et désinfectée avec du chlore. Bien que très contrôlée à plusieurs étapes de sa distribution, certaines villes ou régions peuvent souffrir de réseaux vétustes ou contaminés par des résidus de pesticides et de médicaments. Le problème des pollutions diffuses liées aux produits phytopharmaceutiques est préoccupant pour de nombreux usagers, ce qui les pousse à traiter eux même leur eau à la maison, ou à boire uniquement de l’eau en bouteille. A cela s’ajoute le goût de l’eau du robinet qui peut être très marqué par le traitement au chlore, son caractère « dure » ou « douce » due au calcaire. Une astuce simple pour en améliorer le goût : remplir une carafe d’eau du robinet puis laisser reposer sans fermer la carafe ; le chlore s’évaporera en quelques heures.

L’eau en bouteille peut être soit minérale ou de source. Les deux ont été collectées puis filtrées. Ensuite, pour l’eau minérale, les minéraux ont été rajoutés. La saveur de l’eau en bouteille dépend de sa région d’origine, de son contenu en sels minéraux. Chaque eau minérale est unique. Elle peut nous donner l’impression d’une légère salinité, parfois une légère sensation d’acidité, ou une légèreté en bouche ou au contraire un certain piquant. Côté santé, préférez les eaux de source et réservez les eaux minérales pour des cures de courte durée (par exemple une cure de magnésium). On peut également s’interroger sur les effets du plastique même de la bouteille sur l’eau. Quoi qu’il en soit, il existe des eaux minérales en bouteille en verre, d’autres pétillantes et même festives, qui accompagnent merveilleusement un repas convivial. Pensez accord mets et…eau. Nouveau sommeaulier ?

L’eau filtrée au charbon actif, un élément naturel et efficace, est agréable à boire, car le chlore responsable de l’arrière-goût déplaisant est éliminé. L’eau obtenue a un meilleur goût, qui respecte les arômes de votre thé et votre café par exemple. Un filtre à charbon peut se présenter sous la forme d’une carafe filtrante, ou d’un système placé directement sur l’arrivée d’eau de votre habitation. Au Japon, cela s’appelle « binchotan » et se présente sous la forme d’un bâton carbonisé à placer dans sa carafe d’eau. Quelque soit le filtre à charbon choisi, c’est une solution pratique, car à forte dose, le calcaire et le chlore ne font pas bon ménage dans l’organisme, dessèchent la peau. Une bonne filtration de l’eau permet, en plus, de réduire la quantité de produits et d’éléments nocifs présents.

Il existe d’autres méthodes plus coûteuses faisant appel à des appareils électriques spécifiques : L’eau distillée peut être n’importe quel type d’eau qui a été bouillie, évaporée et dont on récolte la condensation. La distillation imite le processus naturel de formation de l’eau de pluie.

L’eau distillée est l’eau la plus pure qu’on puisse trouver. Elle ne contient aucune substance dissoute, aucuns minéraux, ce qui peut lui donner un goût plat qui peut être peu attrayant. Ce défaut peut être corrigé par l’ajout d’un peu de sel non raffiné et d’oligo-éléments. L’avantage est aussi qu’il n’y a pas de filtre à changer.

L’eau osmosée est une eau obtenue par un procédé appelé osmose inverse qui filtre l’eau à travers d’une membrane poreuse qui va retenir 99 % des éléments nocifs contenus dans l’eau, les polluants et certains minéraux (nitrate, cuivre, chrome). Elle retient aussi les bactéries mais pas le calcaire. L’eau osmosée est généralement acide et très faiblement minéralisée.

Quel que soit votre choix, n’oubliez pas que n’importe quel système vaut mieux que pas de système du tout, donc tout ce qui aide à nettoyer votre eau, en améliorer le goût, éliminer le chlore et potentiellement certains résidus de produits chimiques est le bienvenu. Nous devons boire au minimum 1 litre d’eau par jour, qu’elle soit de la meilleure qualité possible.

Texte : Vanessa Méril-Mamert – Photos : Unsplash