SOYEZ À CONTRE-COURANT : FAITES LE CHOIX DU SPA DE NAGE !

Le spa de nage, compromis idéal entre piscine et jacuzzi, constitue un espace de détente et de repos, il permet en sus de surfer sur les plaisirs de la piscine traditionnelle !

Le spa de nage possède un système de nage à contre-courant. Vous pouvez vous placer face aux jets d’eau à forte pression et un système d’attache vous aide à rester en position pour nager. Quoi de mieux pour vous dépenser !

Deux plaisirs en un !

Le spa de nage propose un ou deux bassins. En choisissant le modèle à deux bassins, soit double option simultanée de relaxation et de natation, vous pourrez ainsi régler la température de l’eau qui vous convient le plus. En effet, ces deux activités ne se pratiquent pas dans une eau à la même température : l’eau du bassin de relaxation étant bien plus chaude. Vous pourrez d’abord nager dans une eau à 27°C dans le premier bassin avant de vous reposer à 35°C dans le second ; de quoi rêver au quotidien !

Les avantages d’un spa de nage

• Prend moins de place • Combine la nage sportive et la relaxation

• Prix d’achat attractif

• Pose rapide

• Le spa de nage est un meilleur dispositif qu’un jacuzzi car votre corps peut se muscler tout en douceur et se relaxer ensuite (ou inversement).

• L’installation d’un spa de nage nécessite donc beaucoup moins de place.

Quel spa de nage choisir ?

Vous avez la possibilité d’encastrer, de semi-encastrer ou de poser tout simplement votre spa de nage au sol.

Comment installer votre spa de nage ?

Un spa de nage est un produit imposant, lourd et difficile à déplacer, cela peut paraître impressionnant mais pas d’inquiétude ! Avec le bon partenaire et une bonne préparation en amont, l’installation d’un spa de nage à la maison se passe très bien ! Quel que soit le type d’installation (encastrement, semi-encastrement ou pose) il faut prévoir une dalle en béton dont la résistance variera entre 1 tonne et 1,5 tonne au m². Il faudra prévoir également les arrivées et évacuation d’eau et d’électricité.

Conseil de l’expert : Si vous optez pour un spa de nage bizone, il faudra prévoir l’arrivée de deux lignes électriques indépendantes : l’une pour la partie nage et l’autre pour la partie spa de nage.

Où installer son spa de nage ? A l’intérieur, si vous avez une pièce suffisamment grande pour l’accueillir que vous pouvez affecter uniquement à votre spa ! Conseil de l’expert : -Si le spa doit être encastré, l’intervention d’un spécialiste est indispensable pour son installation. A l’extérieur : c’est la solution la plus simple ! – L’installation d’un spa de nage dans votre jardin aux essences tropicales est sans doute la plus aisée puisque votre extérieur bénéficie de davantage d’espace pour l’y accueillir.

Conseil de l’expert : Votre spa nécessitera des travaux de terrassement et devra être raccordé à votre maison ou disposer d’un local technique. Le recours aux services de professionnels sera donc encore une fois indispensable.

Une fois votre spa de nage installé et raccordé, vous n’aurez plus qu’à profiter des longues heures de nage et de détente seul, en famille ou entre amis ! Le spa de nage vous offre d’autres plaisirs pour votre bien-être !

– Hydrothérapie avec le tapis de course aquatique qui permet de courir dans l’eau. Et pour éviter les courbatures, offrez-vous une bonne séance d’hydromassage.

– Aquabike : Faire du vélo dans un spa de nage offre les bienfaits combinés d’une activité cycliste et du drainage. N’hésitez pas à augmenter la force des vagues pour intensifier votre effort !

– Pour vous envoler (presque) au-dessus de l’eau : le trampoline aquatique, il permet en effet un renforcement musculaire complet du corps.

Texte : Carpe Diem