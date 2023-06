3 couleurs tendance 2023

La lavande numérique

La lavande numérique est une couleur apaisante mais en décoration, elle est aussi audacieuse et ludique. C’est devenu une couleur très tendance, car elle floute les frontières entre les paysages surréalistes du monde numérique et les paysages idylliques de la vie réelle comme les couchers de soleil ou les champs de fleurs.

Cette couleur décontractée se marie bien avec d’autres pastels et tons doux. De plus en plus de designers d’intérieur l’associent aussi à des couleurs plus profondes comme le bordeaux ou le bleu marine.



La lavande numérique a été identifiée comme couleur de l’année par WGSN et Coloro. Inclusive et déjà populaire sur le marché des jeunes, Hovia a hâte de voir comment ses clients l’intègreront dans leur déco.