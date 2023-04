Adoptez la porte coulissante !

La porte coulissante : Moderne ou authentique ?

Une verrière atelier noir mat aux vitres transparentes ou opaques c’est l’option la plus répandue. Elle offre modernité et allure à votre pièce avec son style industriel et chic. Pour les amoureux d’asymétrie, jouez sur les tailles des vitres en alternant petits et grands rectangles pour un effet graphique bluffant.

A mi-chemin entre la verrière et une porte pleine, habillez donc vos vitres d’un encadrement. Vous bénéficiez alors de la lumière ainsi qu’une belle mise en valeur de vos deux espaces respectifs. Libre à vous à ce moment de peindre les empiècements de bois, de préférence de la même couleur que vos murs dans un esprit d’harmonie et d’unité qui contribue à faire des deux espaces séparés un ensemble cohérent.

Parmi les fortes tendances des dernières saisons, le style bohème, peu importe d’où il tire ses inspirations, Ibiza, St Barth ou Tulum, apporte soleil et joie dans nos intérieurs. Pour obtenir ce rendu, poncez d’anciennes fenêtres ou volets, l’aspect brut et vieilli pour le charme, de jolis poignées de porte pour le style.

Enfin n’hésitez pas à venir habiller votre porte coulissante d’un miroir, surtout si les pièces concernées sont la chambre ainsi qu’une salle de bain ou un dressing. Il vous permet de jouer sur les volumes en donnant un sentiment de profondeur à la pièce. L’effet de surprise est également intéressant lorsqu’en faisant coulisser ce miroir, on y découvre une nouvelle pièce.