Les astuces pour ouvrir et optimiser l’espace 

La plus plébiscitée, la baie vitrée. Elle présente d’abord un avantage architectural majeur : offrir un bel accès aux espaces extérieurs : la varangue ou véranda, le jardin, la piscine, la vue imprenable sur l’océan… Cela vaut pour les pièces à vivre, être dehors tout en étant dedans… profiter de votre beau jardin exotique inondé de lumière.

La présence d’une grande baie vitrée ou de grandes fenêtres au niveau de la cuisine vous permettra ainsi de préparer vos créations culinaires tout en bénéficiant d’une bande sonore exceptionnelle, le doux concert des oiseaux nichés dans les arbres de votre jardin ; elle s’avérera aussi un trait d’union tout indiqué pour faciliter le service pour un goûter ou un repas en terrasse, votre table en plein air se trouvant à quelques pas de votre plan de travail.

Quand elle équipe une chambre, c’est toute sa configuration et son style que la baie vitrée transforme : elle fait d’un espace clos un vrai continuum spatial et même temporel. Après une bonne nuit de sommeil réparateur ou une petite sieste, il vous appartient de continuer la rêverie en basculant dans un univers onirique à portée de main, parmi vos fleurs et vos plantes préférées.

La continuité entre indoor et outdoor n’est pas qu’une simple impression ; la communication s’effectue plus aisément, l’énergie également, frayant un chemin aux alizés pour aérer et rafraîchir les pièces, ce qui est loin d’être un luxe en pleine période estivale.

À la base de cette prouesse, trois types : les baies coulissantes (des rails fixés au sol ou au plafond servent alors de guides), les baies coulissantes à galandage (les vantaux de la baie vitrée s’escamotent dans les murs pour un effet d’ouverture encore plus amplifié) et les baies ouvrantes (simples ou doubles à l’image des portes à battants). À La Réunion et aux Antilles, l’aluminium se présente comme le matériau idéal pour leur confection. Il cumule les très bons points : rigide, facile d’entretien, de très belle facture, il s’avère en outre très résistant.