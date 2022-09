Carrelage, les grandes tendances

Un revêtement tout terrain qui vous permettra d’installer plusieurs ambiances : rustique, vintage, design, à peu de frais et pour longtemps. A tester au sol comme sur les murs qui, c’est déjà une grande tendance, se parent de plus en plus de dalles ou de mosaïques sur tout un pan ou un simple coin que l’on cherche à faire ressortir en particulier.

Une autre nouveauté, qui n’en est pas vraiment une mais plutôt une confirmation dirons-nous, est la consécration du grès cérame comme matériau référence dans bien des références de carrelage. Le grès et la céramique recouvrent tout et vont jusqu’à tout représenter. On parle ici imitation avec des propositions étonnantes de mimétisme raffiné : le marbre, la pierre, le bois, le béton, le métal ou la terre cuite se matérialisent de manière bluffante sous nos yeux au point de tromper nos sens y compris celui du toucher.

Effets de style

Les fabricants vont loin dans le jeu des ressemblances puisqu’ils proposent des carreaux façon bois qui rendent à la perfection la chaleur et l’authenticité du matériau et vont jusqu’à recréer le veinage grâce au travail de sa surface en relief !

Quand le revêtement adopte l’effet naturel de la pierre, il se veut finement sculptural comme pour faire toucher du doigt les aspérités qui font tout le charme visuel de ce genre de décor ; un effet amplifié par un choix très judicieux de couleurs : le gris, le charbon, le sable…