Choisir son canapé modulable 

Formes et matières

Les canapés modulables regorgent d’options et permettent des associations originales. Vous pouvez mélanger les couleurs car sur un même modèle, les enseignes proposent généralement plusieurs coloris pour les différents modules. Si on n’ose pas toujours des canapés de couleurs, on peut peut-être s’autoriser un module bleu ciel à composer avec un canapé nuage ou coquillage. Toujours côté couleur, on apprécie les tons chauds et réconfortants d’un vert olive ou d’un terracotta. Des couleurs qui sortent de l’ordinaire mais qui révèlent leur plein potentiel dans un espace aux tons clairs et une décoration épurée avec quelques touches d’artisanat du monde.

Pour la matière, les tissus bouclettes font l’unanimité cette saison. Ils sont doux et confortables tout en apportant une touche d’originalité à un intérieur minimaliste. Un léger grain de folie qui s’harmonise avec des formes hors du commun comme un canapé Togo ou camaleonada, offrant le véritable luxe de pouvoir changer de configuration au gré de nos humeurs.