Des maisons fertiles 

Conception et construction

Avant toute chose, les plans de votre maison doivent être faits en tenant compte de son environnement. Son emplacement et son orientation sont capitaux afin de profiter au maximum des ressources naturelles comme la durée et angle d’ensoleillement dans les pièces à vivre ou encore la maîtrise du vent. Une fois que vous êtes conscient de tous les éléments à prendre en compte avant de poser la première pierre, n’hésitez pas à faire appel à un architecte qui saura vous guider dans l’élaboration des plans mais aussi dans le choix des matériaux pour élaborer la stratégie énergétique de votre éco-construction. En plus de développer les performances de votre maison, un architecte saura valoriser le potentiel esthétique afin de maximiser l’identité et donc la valeur du bien.

Le chantier doit lui aussi être respectueux de l’environnement en utilisant des matériaux naturels ou recyclés et produits localement dans la mesure du possible compte tenu de notre géolocalisation. Faites la demande auprès de votre promoteur afin de vous assurer que votre chantier s’efforce de produire peu de déchets et réduit au maximum l’utilisation des énergies non renouvelables.

La résilience est vraiment la clé d’une construction durable, votre maison doit pouvoir s’adapter par toutes les météos et évoluer au fil du temps. Sur le long terme, il faut anticiper autant que possible les conséquences des changements climatiques et miser sur des matériaux innovants.