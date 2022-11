Des maisons plus en phase avec l’environnement

Prévue pour une application à partir de cette année, la nouvelle Réglementation Environnementale (RE 2020) nous donne toutefois quelques pistes intéressantes pour avoir une idée de ce à quoi pourraient ressembler les bâtiments encore plus éco vertueux de demain y compris dans nos îles. La prochaine génération de villas devra ainsi limiter ses émissions de gaz à effet de serre tout au long de son cycle de vie. Conception, construction, démolition, recyclage, tout sera pris en compte pour arriver à un résultat indispensable : décarboner ce type d’habitat. Les recommandations de la RE 2020 rejoignent les réflexions soulevées par le Livre Bleu Outre-Mer qui contient l’ensemble des travaux réalisés au cours des dernières Assises des Outre-mer et qui préconise de faciliter l’usage de matériaux locaux et « bio-sourcés » dans les DOM.

Les entrepreneurs de nos îles sont déjà sensibilisés à cette problématique et proposent depuis quelques années des alternatives qui tendent vers une utilisation plus raisonnée pour l’environnement des matériaux de construction, à commencer par ceux employés pour le gros œuvre. Citons le cas du béton qui a ces dernières années été repensé pour développer des propriétés appréciables pour l’environnement : il se présente ainsi souvent sous cette forme améliorée (et plus à l’écoute des revendications environnementales) qui intègre au sein des structures porteuses une isolation thermique et phonique. Des blocs coffrants isolants à base de polystyrène ou encore de bois-ciment (du béton armé allié à du bois minéral) qui par leur poids réduit et leur facilité d’assemblage servent aussi bien pour les murs, les planchers et parfois le toit.

Une autre tendance qui va dans le sens d’une empreinte carbone mieux maîtrisée : les structures à ossature métallique qui gagnent du terrain dans nos îles. Le matériau qui supporte la maison, l’acier, est léger et recyclable. Par ailleurs, sa fabrication hors site (et en local, pour un circuit court) limite les dépenses liées d’ordinaire à la construction sur chantier : on économise ainsi de l’eau et on limite également les émissions de poussière, une pollution à laquelle on ne pense pas de prime abord mais qui participe à la dégradation de la qualité de l’air.

Quant aux matériaux dits bio-sourcés à proprement parler, c’est un peu un retour aux sources justement qui est en train de s’opérer dans notre territoire. Un moment tombées dans l’oubli, les techniques de construction d’antan reviennent au goût du jour. On redécouvre les qualités de matériaux comme le bambou, le vétiver, le bardeau de tamarin pour l’isolation et le renfort des toitures ou encore le bardage des façades. Autre matériau éco-friendly jamais démodé, le bois, très apprécié notamment en auto-construction.