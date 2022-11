Le respect de la réglementation thermique

Commençons par analyser les protections pour l’enveloppe de la maison et qui ciblent donc la toiture et les parois. On le comprend fort bien quand on sait que les rayons du soleil frappent directement ces éléments et fait courir aux habitants le risque d’une surchauffe, comme dans un sauna non désiré.

Une suggestion élégante consiste à coiffer l’extrémité des pans de débords de toits, de quoi apporter une ombre bienvenue qui aura un autre bienfait non négligeable, quoique secondaire par rapport au confort thermique : un éblouissement en nette diminution. De même, les façades ont tout intérêt à laisser respirer les murs ; le bardage choisi devra être ventilé et permettre à l’air chaud d’être évacué sans problème. Les couleurs peuvent jouer aussi un rôle : la RTAA Dom encourage les aplats clairs qui absorbent moins de chaleur.

Ventiler revient d’abord à assurer une bonne ouverture du séjour et des chambres : on voit grand pour les baies vitrées et on ne lésine pas sur les fenêtres, au moins une par chambre. Des ouvertures à ombrager également à l’aide de casquettes. On n’oublie pas les bonnes astuces que sont les volets persiennés : visuellement, ils viennent rythmer un pan de la maison et ont une grande utilité, protéger du soleil direct, tout en laissant circuler un flux d’air rafraîchissant.

Dans les chambres, priorité aux brasseurs d’air qui viennent en renfort de la ventilation naturelle pour améliorer la température ressentie par les occupants en créant un mouvement d’air à l’intérieur du logement.

L’idéal pour l’aération de vos salles de bains et toilettes reste la solution naturelle. Mais la ventilation mécanique contrôlée est validée si elle est performante. Un rapide tour des prestataires locaux vous rassurera sur ce point.

Dernière précaution pour vous aider dans le respect de la règlementation thermique : penser à végétaliser les abords de la maison pour favoriser un microclimat plus frais et un paysage agréable à regarder qui plus est.