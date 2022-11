Votre quotidien à la loupe

Un petit tour de table permettra de dresser une première liste de desiderata, de concilier des intérêts, de confronter des avis. Les débats seront, on le suppose, animés surtout lorsqu’il s’agira de déterminer la physionomie de la pièce à vivre que tout un chacun sera amené à fréquenter. Devra-t-on l’imaginer ouverte sur la cuisine comme on le voit de plus en plus dans les propositions architecturales modernes, ou au contraire séparée ? Ce sera l’occasion de se livrer sans détour sur son ressenti actuel. Par exemple : pour une famille de deux enfants vivant en appartement et désireux de construire une maison à eux, il peut être judicieux de se demander d’emblée comment on a chacun à son niveau expérimenté la vie commune au quotidien et de quelle manière nous anticipons le futur. Nous, parents, serions-nous tentés par une pièce en plus qui ferait office de pièce de loisir, à partager entre petits et grands pourquoi pas !

Nous, les enfants, l’intérieur, pas de souci, on fait confiance aux parents pour faire comme ils entendent : ce qui nous ferait plutôt plaisir, c’est qu’il y ait suffisamment de place en extérieur pour nous amuser, improviser une petite partie de foot sur le gazon ou faire cette cabane dont on parle depuis si longtemps.

Maison pour la vie, voire les générations futures, ou simplement maison marquante pour un temps et que l’on prévoit déjà de vendre avec une plus-value un peu plus tard… Quel que soit le cas de figure, soignez les détails, ils vous rendront la construction et l’habitation plus belles au quotidien !